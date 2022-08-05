(999.999.999.999.999.999'a 1 eklersek...) Kim Milyoner Olmak İster 5 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! 999.999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 5 AĞUSTOS CUMA 50 BİN LİRALIK SORUSU

999.999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız?

A-) 1 oktilyon

B-) 1 trilyar

C-) 1 kentilyon

D-) 1 septilyon

Doğru Cevap : C şıkkı