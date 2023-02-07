99 depreminde kaç kişi öldü? 1999 Marmara depreminde kaç kişi öldü, hayatını kaybetti? 99 depremi ölü ve yaralı sayısı!

99 depreminde kaç kişi öldü? Türkiye'de son günlerde yaşanan depremlerin ardından geçmiş depremlerde kaç kişi öldü merak ediliyor. Peki, 99 depreminde kaç kişi öldü? 17 Ağustos depremi ölüm sayısı kaçtı?1999 Marmara depreminde kaç kişi öldü, hayatını kaybetti? 99 depremi ölü ve yaralı sayısı...

99 DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

17 Ağustos depremi tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. 2010 yılında yayımlanan Meclis araştırması raporuna göre 18.373 kişi öldü. 48 bin 901 kişi ise yaralandı. Resmî olmayan bilgilere göre ise 65.000'den fazla ölü, ağır-hafif 100.000'den fazla yaralı olmuştur. Ayrıca 133.683 çöken bina ile yaklaşık 600.000 kişi evsiz kalmıştır. Yaklaşık 16.000.000 insan, depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. Deprem gerek büyüklük gerek etkilediği alanın genişliği gerek sebep olduğu maddi kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biridir. Depremin Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde meydana gelmiş ve çok geniş bir coğrafyayı etkilemiş olması, ülkede büyük sıkıntılara neden olmuştur.