Borsa İstanbul düşüşün yüzde 7'yi aşmasının ardından kapatılmasına karar verildi. Güne hafif düşüşle başlayan Borsa İstanbul kısa sürede sert kayıplar yaşadı. Vatandaşlar ise 99 felaketinde de borsaların kapanıp kapanmadığını merak ediyor. Peki, 99 depreminde borsa kapandı mı? 1999 depreminde borsa durdu mu?

Borsa ile ilgilenen vatandaşların gündeminde yer alan sorular arasında Borsa neden durdu? sorusu yer alıyor. Arama motorlarında ise 99 depreminde borsa kapandı mı? 1999 depreminde borsa durdu mu? araması yapılıyor. İşte detaylar...

99 DEPREMİNDE BORSA KAPANDI MI?

17 Ağustos 1999 depreminde de borsalar 1 haftalığına kapanmıştı. 1999 yılındaki adı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası olan borsa 26 Ağustos tarihinde açıldığında ise düşüşler yaşanmıştı.