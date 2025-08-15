2 Ağustos 2011 tarihinden bu yana atv ekranlarında yayınlanan yarışma programı, günümüzde Oktay Kaynarca tarafından sunulmaktadır. Program, genel kültür, mantık ve matematik sorularıyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, 9876'nın yarısından 9870'in yarısı çıkarılırsa sonuç kaç olur?

9876'NIN YARISINDAN 9870'İN YARISI ÇIKARILIRSA SONUÇ KAÇ OLUR?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

DOĞRU CEVAP: C şıkkıdır.

Öncelikle 9876'nın yarısını hesaplayalım:

9876/2=4938

Daha sonra 9870'in yarısını bulalım:

9870/2=4935

Şimdi bu iki sayının farkını hesaplıyoruz:

4938-4935=3

Bu durumda, 9876'nın yarısından 9870'in yarısı çıkarılırsa sonuç 3 olur.