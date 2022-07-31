96 Saat oyuncuları! 96 Saat oyuncu kadrosu! 96 Saat filmi oyuncuları isimleri ne?

96 Saat oyuncuları merak ediliyor. Sinema severlerin en sevdiği filmler beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. 96 Saat filmini izleyenler filmin konusunun yanı sıra oyuncu kadrosunu da merak ediyor. Peki, 96 Saat filmi oyuncuları isimleri ne? 96 Saat oyuncuları! 96 Saat oyuncu kadrosu haberimizde...

96 SAAT OYUNCULARI

Liam Neeson – Bryan Mills

Maggie Grace – Kim Mills

Famke Janssen – Lenore

Xander Berkeley – Stuart

Katie Cassidy – Amanda

Olivier Rabourdin – Jean-Claude

Holly Valance – Sheerah

Jon Gries – Casey

David Warshofsky – Bernie

Nathan Rippy – Victor

Camille Japy – Isabelle

Nicolas Giraud – Peter

Gérard Watkins – Saint Clair

96 SAAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bryan, karısı ile ayrılmış olan emekli bir Amerikan ajanıdır. Kızı Kim'e çok düşkün olan Bryan bir gün, kızının bir arkadaşıyla Avrupa'daki U2 grubunun konser turlarına katılması için uydurduğu müze gezisi yalanına zorla da olsa onay verir. Buraya giden Kim ve arkadaşı ilk başta Paris'teki kuzenlerinin evinde kalırlar. Ancak kızların Paris'e indikten sonra karşılaştıkları bir genç, onların adreslerini öğrenerek onları kaçırır. Kaçıran çete Arnavut kökenli olup, genç kızları 96 saat içinde ülkelerine götürerek pazarlamaktadır. Kim, arkadaşı içeride kaçırılırken babası Bryan ile konuşmakta olduğundan her şeyi ona bildirir.

Bryan olaydan sonra eski eşinin yeni kocasından yardım alarak Los Angeles'tan Paris'e gelir. Burada her türlü kanıtı kullanarak çetenin peşine düşer. Çeşitli aksiyon sahnelerinden sonra Paris'i birbirine katan Bryan, en sonunda çeteye büyük bir hasar vererek kızını bulur ve Kaliforniya'ya geri döner.

96 SAAT FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

96 Saat, 2008 yapımı bir aksiyon filmidir. Yönetmenliğini Pierre Morel'in, senaryo yazarlığını Luc Besson'un üstlendiği filmin oyuncuları arasında Liam Neeson, Famke Janssen ve Maggie Grace yer almaktadır. Filmin konusu, Paris'te Arnavut bir fuhuş çetesi tarafından kaçırılan bir Amerikalı kız ve onu kurtarmaya çalışan eski ajan babası hakkındadır. Filmin büyük bir kısmı Paris'te çekilmiştir.