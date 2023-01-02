Bugün Kanal D'de 96 Saat filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, 96 Saat konusu nedir, oyuncuları kimler? 96 Saat ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, 96 Saat filmi konusu nedir? 96 Saat oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

96 Saat (İngilizce özgün ad: Taken), 2008 yapımı bir aksiyon filmi. Yönetmenliğini Pierre Morel'in, senaryo yazarlığını Luc Besson'un üstlendiği filmin oyuncuları arasında Liam Neeson, Famke Janssen ve Maggie Grace yer almaktadır. Peki, 96 Saat konusu nedir, oyuncuları kimler? 96 Saat filmi ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı? 96 Saat filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

96 SAAT KONUSU NEDİR?

Bryan, karısı ile ayrılmış olan emekli bir Amerikan ajanıdır. Kızı Kim'e çok düşkün olan Bryan bir gün, kızının bir arkadaşıyla Avrupa'daki U2 grubunun konser turlarına katılması için uydurduğu müze gezisi yalanına zorla da olsa onay verir. Buraya giden Kim ve arkadaşı ilk başta Paris'teki kuzenlerinin evinde kalırlar. Ancak kızların Paris'e indikten sonra karşılaştıkları bir genç, onların adreslerini öğrenerek onları kaçırır. Kaçıran çete Arnavut kökenli olup, genç kızları 96 saat içinde ülkelerine götürerek pazarlamaktadır. Kim, arkadaşı içeride kaçırılırken babası Bryan ile konuşmakta olduğundan her şeyi ona bildirir.

Bryan olaydan sonra eski eşinin yeni kocasından yardım alarak Los Angeles'tan Paris'e gelir. Burada her türlü kanıtı kullanarak çetenin peşine düşer. Çeşitli aksiyon sahnelerinden sonra Paris'i birbirine katan Bryan, en sonunda çeteye büyük bir hasar vererek kızını bulur ve Kaliforniya'ya geri döner.

96 SAAT HANGİ YIL ÇIKTI, HANGİ ÜLKE YAPIMI?

96 Saat, 2008 yapımı bir aksiyon filmi. Yönetmenliğini Pierre Morel'in, senaryo yazarlığını Luc Besson'un üstlendiği filmin oyuncuları arasında Liam Neeson, Famke Janssen ve Maggie Grace yer almaktadır. Filmin konusu, Paris'te Arnavut bir fuhuş çetesi tarafından kaçırılan bir Amerikalı kız ve onu kurtarmaya çalışan eski ajan babası hakkındadır. Filmin büyük bir kısmı Paris'te çekilmiştir.

96 SAAT OYUNCULARI KİMLER?

Liam Neeson – Bryan Mills

Maggie Grace – Kim Mills

Famke Janssen – Lenore

Xander Berkeley – Stuart

Katie Cassidy – Amanda

Olivier Rabourdin – Jean-Claude

Holly Valance – Sheerah

Jon Gries – Casey

David Warshofsky – Bernie

Nathan Rippy – Victor

Camille Japy – Isabelle

Nicolas Giraud – Peter

Gérard Watkins – Saint Clair