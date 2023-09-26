9.500 TL altı cep telefonu ve bilgisayarlar indirimli mi? 5.500 lira desteği hangi telefon ve bilgisayarlarda olacak?

Üniversitelilere vergisiz telefon satışının konusunun masaya yatırıldığı toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Açıklama sonrası 9 bin 500 lira ve altı telefonlar ile bilgisayarlar merak edildi. Peki, 9500 TL altı cep telefonu ve bilgisayarlar indirimli mi? 5500 lira desteği hangi telefon ve bilgisayarlarda olacak?

9500 TL'lik cep telefonu ve bilgisayarlar indirimli mi olacak? Üniversitelilere vergisiz telefon satışının konusunun masaya yatırıldığı toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Açıklama sonrası 9 bin 500 lira ve altı telefonlar ile bilgisayarlar merak edildi. Peki,9500 TL altı cep telefonu ve bilgisayarlar indirimli mi? 5500 lira desteği hangi telefon ve bilgisayarlarda olacak? Detaylar!

9500 LİRA ALTI BİLGİSAYAR VE TELEFONLAR İNDİRİMLİ Mİ?

Ekonomideki gelişmelerin ele alındığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteli öğrencilere yönelik telefon satışı müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz." dedi.

"GENÇLERİMİZE 5 BİN 500 LİRAYA KADAR TEKNOLOJİK CİHAZ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Erdoğan "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir." açıklamasında bulundu.