TBMM'ye sunulan, memur maaşlarına yapılacak zammı da içeren torba kanun teklifinde "emekliye zam" konusunun yer almaması tartışmaları da beraberinde getirdi. Arama motorlarında ise 9400, 9600, 9800, 10000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar yeni emekli maaşı alacak, zamlı emekli maaşları ne oldu? Yeni emekli maaşları belli oldu mu? soruları aratıldı.

9400, 9600, 9800, 10000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar yeni emekli maaşı alacak, zamlı emekli maaşları ne oldu? Yeni emekli maaşları belli oldu mu? Ak Parti, 15 maddelik torba kanun teklifini Meclis'e sundu. En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye, ortalama memur maaşı ise 25 bin 15 TL'ye yükseldi. Torba yasa teklifinde "emekli zammı" konusunun yer almaması ise çeşitli tartışmalara neden oldu. Peki, 9400, 9600, 9800, 10000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar yeni emekli maaşı alacak, zamlı emekli maaşları ne oldu? Yeni emekli maaşları belli oldu mu?

9400, 9600, 9800, 10000 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR YENİ EMEKLİ MAAŞLAR ALACAK?

TBMM'ye sunulan, memur maaşlarına yapılacak zammı da içeren torba kanun teklifinde "emekliye zam" konusunun yer almaması tartışmaları da beraberinde getirdi. Katıldığı canlı yayında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise "Eldeki imkanlara göre emeklilere, sabit gelirleri enflasyon karşısında ezdirmemek görevimiz. Teklifte emeklilerin olmaması olmayacak demek değil" ifadesini kullandı.

"ELDEKİ İMKANLARA GÖRE ENFLASYONA EZDİRMEMEMİZ ÖNCELİĞİMİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk canlı yayınında Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Enflasyon oranının belli olmasının ardından gözlerin çevrildiği memur ve emekli maaşlarına ilişkin konuşan Hamza Dağ, "Şu anda seçimde vermiş olduğumuz bir söz var. Enflasyon oranı ortaya çıktıkça seyyanen zam da ona göre düzenlendi. Tüm kamu çalışanlarına aynı oranda yapıldı. Teklifte emeklilerin olmaması olmayacak demek değil. Bu süreç içerisinde eldeki imkanlara göre son dönemde yaşamış olduğumuz yüksek enflasyona ezdirmememiz önceliğimiz" dedi.

KURUMLAR VERGİSİ VE MTV ARTTI

Kurumlar vergisi ve MTV artışlarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Dağ, "2023 için bu bir ek şeklinde olduğu görülüyor. Yaşadığımız bir deprem felaketi var, onun yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Biz bu anlamda da yaraların sarılması noktası vatandaşımıza yansıtmadan çözmeye çalışıyoruz. Bu süreci en hasıl olacak şekilde geçmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.