Umutları yeşerten gelişme! 2 yaşındaki bebek 92 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'da arama kurtarma çalışmalarından bir güzel haber daha geldi. Antakya'da bir binanın enkazında sismik dinleme gerçekleştiren ekipler, depremden 92 saat sonra 2 yaşındaki bebeği sağ salim çıkarmayı başardı. Bebek, alkışlar ve tekbir sesleri eşliğinde ambulansa alınırken, o anları haberler.com saniye saniye kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin faturası ağır oldu. 10 ilde büyük hasara yol açan depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 şehirde binlerce bina yerle bir olurken, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekipleri, enkazdan bir kişiye daha canlı ulaşmak için fedakarca mücadele ediyor.

MUCİZE 92 SAAT SONRA GELDİ

Büyük acının yaşandığı günlerde, enkazdan çıkarılan her canlı, umutları biraz daha yeşertiyor. Depremin en ağır darbeyi vurduğu şehirler arasında yer alan Hatay'dan bir güzel haber daha geldi.

HABERLER.COM SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Çalışmaların aralıksız devam ettiği Antalya ilçesinde, Maltepe Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, Cebrail Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde bir binanın enkazında sismik dinleme gerçekleşti. Ekiplerin saatler süren çabası sonuç verdi. Depremden 92 saat sonra, binanın enkazından 2 yaşındaki bebek sağ salim kurtarıldı. Büyük sevincin yaşandığı o anları Haberler.com Muhabiri Savaş Karan saniye saniye kaydetti.

UZUN SÜRE ALKIŞLADILAR

Enkazdan çıkarılan bebek hızla ambulansa taşındı. O anlarda çevredeki vatandaşlar ve arama-kurtarma ekipleri tekbir getirip uzun süre alkışladılar.