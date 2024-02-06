90 Yıllık Okul Yıkıldı

90 yıllık okul zamana yenildi, depreme dayanıksız çıkınca yıkımı yapıldı

MERSİN - Mersin'de 1945 yılında eğitim öğretimin başladığı 90 yıllık okul binasının da içinde olduğu zamanla yeni eklentiler yapılarak birçok bölümle hizmet veren Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi zamana yenik düştü. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından yapılan inceleme sonrası çürük raporu verilen binanın yıkımı yapıldı.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından birçok ilde olduğu gibi Mersin'de de valilik koordinesinde afetlere dayanıksız okul binalarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından kent genelinde 88 okul boşaltılırken, planlı yıkım çalışmalarına geçildi. Depreme dayanıksız olduğu belirlenen ve ilk olarak 1945 yılında yapılan bina ile eğitim veren Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yıkımı yapıldı. 1945-1946 eğitim öğretim yılında "Erkek Sanat Enstitüsü" adı altında öğretime açılan ve ilerleyen yıllarda yeni yapılan eklentilerle birçok bölümde hizmet verdiği öğrenilen okulun tamamen yıkım ve enkaz kaldırma işleminin 15 gün süreceği ifade edildi. 6 iş makinesinin gün boyunca çalışmalarını sürdürdüğü bölgede okuldan mezun olanlar da yıkımın hüznünü yaşadı.

"Eskiden sanat bir altın bilezikti, burası sanat okuluydu"

35 sene öncesinde Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan ve bölgede seyyar satıcılık yapan Kamil Sal, "Burada aşağı yukarı 1990 yılında okuyordum ben. Metal İşleri Bölümünden mezun oldum. O zamanlarda burada öğrenci çoktu. Eskiden aşırı derecede öğrenci vardı. Şimdi o kadar öğrenci yok. Eskiden sanat bir altın bilezikti, burası sanat okuluydu. Fabrikalar buradan çıkan, mezun olan öğrencileri hemen alıyordu. Buranın o zaman büyük bir avantajı vardı. O yüzden herkes burayı talep ediyordu öğrenci olmak için. Öğrencisi de çoktu ama şu anda fazla bir öğrencisi yok" diye konuştu.

Okulda güzel günlerinin geçtiğini ve birçok hatıra biriktirdiğini kaydeden Sal, "Burada çok güzel anılarımız var. Çok güzel hatıraları var. Güzel anılarım oldu, güzel bir okul. Çok eski bir okul. Artık zamanda eskimiş. Depreme dayanıksızlıktan dolayı buraya yıkım kararı çıktı. Burası boşaltıldı ve yıkılıyor. Yıkıldıktan sonra tekrar yapılacak" dedi.

"Bir daha dünyaya gelsem yine bu okulda okumak isterdim"

Lisedeki öğrencilik günlerini çok özlediğini de belirten Sal, "Öğlen çıkardık buradan, lokantada yemek yerdik. Yemek yedikten sonra çay ocağında domino oynardık. Öğleden sonra tekrar okulumuza gelirdik. Saat 05.00'te giderdik. Öyle güzel anılarımız var. Hatıralarımız var. Bir daha dünyaya gelsem yine bu okulda okumak isterdim" ifadelerini kullandı.