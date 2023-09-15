90'ların efsane dizisi 'Frasier' geri dönüyor! İlk fragman yayınlandı

90'ların klasik dizilerinden birisi olan 'Frasier' ekranlara dönüyor! Psikiyatrist Frasier Crane rolü, ünlü oyuncu Kelsey Grammer tarafından canlandırılmıştı. Sit-com karakteri Frasier maceralarına bu sefer Boston'da devam edecek.

Paramount Plus'ta ekranlara gelecek diziden ilk fragman yayınlandı. Dizinin geri dönüşten sonraki ilk bölümü önümüzdeki ay piyasaya sürülecek. Fragmanda ünlü oyuncu Kelsey Grammer psikiyatrist rolüne geri dönüyor.

Frasier Crane karakteri, ilk kez Boston'da geçen Cheers dizisinde görülmüştü. Frasier eşi Lilith'ten boşandıktan sonra memleketi Seattle'e dönmüştü. Psikiyatrist olan Frasier, yerel bir radyoda program yapıyordu. Frasier'ın başından geçen komik olaylar izleyenler tarafından çok sevilmişti.

HİKAYE BOSTON'A DÖNECEK

Bitişinden 20 yıl sonra ünlü karakter Boston'a geri dönecek. Fragmanda, Frasier'ın oğlu Freddy'i şaşırtmak için şehre geldiği görülüyor. Frasier oğluyla daha fazla zaman geçirmek için Boston'da bir daireye taşınacak ve eski üniversite arkadaşı Alan'ın yanında çalışmaya başlayacak.

Kelsey Grammer dizide Frasier rolüne dönecek. Frasier'in eski eşi Dr. Lilith Sternin rolünde Bebe Neuwirth ve eski radyo programı yapımcısı Roz Doyle rolünde Peri Gilpin yer alacak.

FRASIER DİZİSİ HAKKINDA

1993 ile 2004 yılları arasında yayınlanmış olan ve büyük bir popülarite kazanmış bir Amerikan televizyon dizisidir. Dizi, "Cheers" adlı bir diğer popüler sitcom'un yan karakterlerinden biri olan Dr. Frasier Crane'in (Kelsey Grammer) yaşamını ve kariyerini konu alır. Dr. Frasier Crane, Boston'daki Cheers barındaki rezervasyonları yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek gibi bir dizi işten sonra, Seattle'a geri döner ve kendi radyo danışma programını sunmaya başlar.

Frasier, ailesiyle olan ilişkileri, aşk hayatı ve iş yaşamı arasındaki dengeyi sağlama çabalarını konu alırken, aynı zamanda zeki diyalogları ve mizahıyla da dikkat çeker. Dizi, toplam 11 sezon boyunca devam etti ve birçok Emmy ödülü kazandı.