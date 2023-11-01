90 Kişilik Elektrikli Okul Otobüsü: GreenPower Mega Beast

Elektrikli otomobil çağına hızla ayak uydururken kamyondan otobüslere kadar birçok araçta elektriklenme yoluna çıktı. Bunlardan biri de GreenPower markasının Mega Beast isimli yeni okul otobüsü. Tamamen elektrikli olan bu okul otobüsü 90 kişilik yolcu kapasitesine sahip. İşte detaylar…

Elektrikli otomobil çağına hızla ayak uydururken kamyondan otobüslere kadar birçok araçta elektriklenme yoluna çıktı. Bunlardan biri de GreenPower markasının Mega Beast isimli yeni okul otobüsü. Tamamen elektrikli olan bu okul otobüsü 90 kişilik yolcu kapasitesine sahip. İşte detaylar…

90 kişilik elektrikli otobüs: GreenPower Mega Beast!

Bugüne kadar birçok elektrikli otomobil haberi yaptık. Fakat en büyük elektrikli otomobilin kapasitesi bile 10 kişiyi aşan bir minibüsten ileriye gitmedi. Tabi burada TEMSA gibi markaların yaptığı elektrikli şehirler arası otobüs projelerini hariç tutuyoruz. İşte karşınızda 90 kişilik yolcu kapasiteli bir elektrikli okul otobüsü.

Sarı Amerikan okul otobüslerini bilirsiniz. Tüm dünyada özellikle de sinema filmlerinde sıkça kullanılırlar. Bu konseptten yola çıkan GreenPower isimli bir elektrikli otomobil firması Mega Beast isimli sarı okul otobüsünü duyurdu. 90 kişilik yolcu kapasitesine sahip olan bu dev otobüs devasa pillere de sahip.

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GreenPower tarafından yapılan açıklamaya göre 387 kW pil ve yaklaşık 300 mil (480 kilometre) menzile sahip olan Mega Beast şu an sınıfın en uzun, en güçlü ve en geniş okul otobüsü. Lityum demir fosfat (LFP) pil takımı kullanan Mega Beast aslında GreenPower'ın geçtiğimiz yıllarda sunduğu 140 mil (225 kilometre) menzilli, 197,3 kW pile sahip olan Beast modelinin geliştirilmiş hali.

140 mil (225 kilometre) menzil okul otobüsü için yeterli gibi gözüken bir menzil olsa da özellikle uzak mesafelere gerçekleştirilecek geziler veya gün içerisinde sürekli yapılacak seferler için yeterli değildi. Tabi bunun yanında bir de zorlu hava koşulları göz önüne alındı. Bu sebepler ışığında marka Mega Beast modeli üzerinde yoğunlaştı ve 300 mil (480 kilometre) menzile sahip olan modelini piyasaya sürdü.

İş maliyet tarafına geldiğindeyse biraz üzücü sonuçlar ortaya çıkıyor. Dizel bir okul otobüsü takribi 100 bin dolar civarına satılırken elektrikli otobüsler 300 bin ile 400 bin dolar arasında değişen fiyatlara sahip. Fakat elektrikli otobüslerinde bakım maliyetleri oldukça düşük. Bir de ABD Çevre Koruma Ajansı bu konuda isteyen okullara teşvik sağlıyor.