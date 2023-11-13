Kamuda veya belediyelerde çalışan binlerce işçinin gözü kulağı yeni torba yasaya çevrildi. Yaklaşık 90 bin taşeron işçiye kadro düzenlemesi için seçim sonrası işaret edilmişti. Taşerona kadro düzenlemesinin yeni torba yasada Meclis'e gelmesi bekleniyor. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman? Belediye, kamu, KİT taşeron işçilere kadro gelecek mi?

90 bin taşerona kadro ne zaman? Belediye, kamu, KİT taşeron işçilere kadro gelecek mi? Kamuda geçici çalışan işçilere kadro çıkmış ancak yaklaşık 90 bin işçi bu düzenlemeden faydalanamamıştı. Belediye, kamu ve KİT'lerde çalışan bu işçileri kadroya alma çalışmaları için gözler Meclis'e çevrildi.

90 BİN TAŞERONA KADRO NE ZAMAN?

Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçilere kadro düzenlemesinin Meclis'in açılmasıyla devreye alınacağını vurgulamıştı.

Ancak şu ana kadar 90 bin taşerona kadro ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı. İşçilere kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmanın Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın taşeron işçilere kadro düzenlemesi hakkında çalışma yapacağı tahmin ediliyor. Memur, emekli maaş artışı ile asgari ücret zammı sonrası taşerona kadro düzenlemesi olması bekleniyor.

ESKİ BAKAN BİLGİN SİNYALİ VERMİŞTİ

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz." demişti.

Bilgin, "Mazeret ve tayin gibi sorunlar çözülebilir, onların imkanları var. TAŞERON işçiliği konusunda çalıştık. Her bir konuyu bir dosya çalışmasıyla çalıştık. Bütün dosyaları kapata kapata gittik. Dosyalarımızdan biri de taşeron işçiliğiydi. Deprem oldu, çalışmalara ara verdik. En son oturuma geçici işçileri yetiştirdik. Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz. Seçime endeksleyerek konuşmuyorum. Seçimi zaten biz kazanacağız. Ben olurum veya bir başka arkadaşım olur." sözlerini kullanmıştı.