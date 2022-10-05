Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin taşerona kadro planlaması olduğunu açıklamıştı. Gerçekleştirilen açıklamanın ardından birçok vatandaş 90 Bin taşeron ne zaman kadroya geçecek? Ve 90 bin taşeron kimleri kapsıyor? Sorularını merak ederek internet üzerinde araştırmaya başladı. Peki, 90 Bin taşeron ne zaman kadroya geçecek? 90 bin taşeron kimleri kapsıyor? Taşerona kadro ne zaman verilecek?

90 Bin taşeron ne zaman kadroya geçecek? Sorusu ise konuya dair araştırılan konuların en başında geliyor. Bakan Bilgin, taşeron işçilerin kadroya geçmesi konusundaki çalışmanın tamamlandığını ve belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağı açıklamalarında bulundu. Peki, 90 Bin taşeron ne zaman kadroya geçecek? 90 bin taşeron kimleri kapsıyor? Taşerona kadro ne zaman verilecek?

90 BİN TAŞERON NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu

"Yaklaşık 1 milyon işçi geçti ama o günkü şartlarda 90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya kadrolu olarak geçmesi, onlara işçi kadrosu verilmesi konusunda da bütün çalışmalarımızı tamamladık. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim." Şeklinde açıkladı.

90 BİN TAŞERON KİMLERİ KAPSIYOR?

90 bin taşeron işçiye kadro çalışması devam ediyor fakat tam olarak kimleri kapsadığına dair net bir bilgi bulunmuyor. İlerleyen günlerde bu sorunun açıklığa kavuşması bekleniyor.