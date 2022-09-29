Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin taşerona kadro planlaması olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından birçok kişi 60 bin taşeron ne zaman kadroya geçecek? Sorusunu merak edip araştırmaya başladı. Peki, 90 bin taşeron ne zaman kadroya geçecek? 90 bin taşeron kimleri kapsıyor?

Bakan Bilgin, taşeron işçilerin kadroya geçmesi konusundaki çalışmanın tamamlandığını ve belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağı açıklamalarında bulundu. Birçok kişinin heyecanla beklemekte olduğu 90 bin taşeronun kadroya girmesine dair açıklamalarda bulunan Bilgin'in açıklamalarına haberimizde yer verdik. Peki, 90 bin taşeron ne zaman kadroya geçecek? 90 bin taşeron kimleri kapsıyor?

90 BİN TAŞERON NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu

"Yaklaşık 1 milyon işçi geçti ama o günkü şartlarda 90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya kadrolu olarak geçmesi, onlara işçi kadrosu verilmesi konusunda da bütün çalışmalarımızı tamamladık. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim." Şeklinde açıkladı.

90 BİN TAŞERON KİMLERİ KAPSIYOR?

90 bin taşeron işçiye kadro çalışması devam ediyor fakat tam olarak kimleri kapsadığına dair net bir bilgi bulunmuyor. İlerleyen günlerde bu sorunun açıklığa kavuşması bekleniyor.