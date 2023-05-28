%90 AÇILDI! AA oy oranları ve ANKA oy verileri! 28 Mayıs 2023 ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! 28 Mayıs seçim sonuçları ve son oy oranları

Güncel sandık sonuçları son dakika olarak açıklanmaya devam ederken 13. cumhurbaşkanı kim oldu, sorusunun yanıtına yaklaşılıyor. AA oy oranları ve ANKA oy verileri... Haberler.com/secim/ sayfasından son dakika seçim sonuçları detaylarına ulaşabilir ve 14 Mayıs seçim sonucu ile kolaylıkla karşılaştırabilirsiniz. 28 Mayıs 2023 2.tur seçim sonuçlarına göre 13. Cumhurbaşkanı kim oldu? İşte, GÜNCEL sandık sonuçlarına göre cumhurbaşkanlığı seçim sonucu…

AA oy oranları ve ANKA oy verileri hakkında detaylar aranıyor. 13. Cumhurbaşkanı kim oldu, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 28 Mayıs tarihinde gidilen ikinci tur seçimlerinde sona yaklaşılıyor. İkinci tur seçim sonucuna göre, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı belli olacak. Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy sayıları ve il il seçim sonuçları haberler.com/secim/ sayfasında.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı.

AA'nın verilerine göre, sandıkların şu ana kadar yüzde 89.81'i açıldı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı 52.72, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.28 olarak açıklandı.

Anka'nın verilerine göre, sandıkların şu ana kadar yüzde90.57'si açıldı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 50.76, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 49.24 olarak açıklandı.

Seçim yasağının kaldırılmasının ardından sonuçları Haberler.com seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

60 MİLYONDAN FAZLA SEÇMEN VAR

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

13. CUMHURBAŞKANI KİM OLDU?

28 Mayıs 2023 17:00 itibarıyla biten oy kullanma sonucuna göre 13. cumhurbaşkanı belli olacak.