9. Yargı Paketi taslağı ne zaman çıkıyor? 9. Yargı Paketinde af var mı, içeriği nedir?

9. Yargı Paketinde af var mı, içeriği nedir? Yeni yargı paketinde casusluk düzenlemesi, hükümlülerin eğitim hakkına ilişkin düzenlemeler, soyadı düzenlemesi gibi çeşitli maddeler bulunacak. 9. Yargı Paketi taslağı ne zaman çıkıyor? Detaylar haberimizdedir…

9. YARGI PAKETİ TASLAĞI NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Yeni yargı paketi hazırlıkları tamamlanmak üzere. 9. Yargı Paketi, yakın zamanda Meclis'e sunulacak ve ardından yürürlüğe girmesi planlanıyor.

YARGI PAKETİNDE AF VAR MI?

Yargı Paketi'nde af konusuna dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.

9. YARGI PAKETE İÇERİĞİ NEDİR?

Yeni yargı paketinde önemli değişiklikler geliyor. Düzenlemeler kapsamında, yargıda "casusluk" tanımı yeniden şekillenecek. Artık başka bir ülke veya istihbarat örgütleri adına işlenen suçlar, adam öldürme, adam kaçırma, belge ve bilgi toplama gibi eylemler casusluk suçu olarak kabul edilecek ve buna göre cezalandırılacak.

Kapalı cezaevlerindeki iyi halli hükümlüler, kurum içinde açılan örgün öğretim programlarına katılabilecekler. Bu katılımlarında kurum disiplinini, düzenini ve güvenliğini tehlikeye düşürmemeleri şartı aranacak.

Cezaevinden tahliye olan hükümlüler için ise toplumda ıslah olmalarını ve faydalı bireyler haline gelmelerini sağlamaya yönelik tedbirler uygulanacak.

Yargı Paketi'nde noterlik hizmetleri, soy bağının reddi, casusluk suçlarına ilişkin çeşitli düzenlemeler de bulunacak. Ayrıca soyadı düzenlemesi yapılacak ve hakimler ile savcıların terfi sistemi güncellenecek.

Sporda şiddete karşı alınacak yeni önlemler ise taslağın görüşmeleri sırasında netlik kazanacak.