9. Yargı Paketi çıktı mı? Yargı Paketinde ceza indirimi var mı? 9. Yargı Paketi içeriği!

9. Yargı Paketi çıktı mı? Yargı Paketinde ceza indirimi var mı? 9. Yargı Paketi içeriği! gündeme geliyor. Son dakika gelişmelerine odaklanarak 9. Yargı Paketi düzenlemesi ile ilgili güncel durumu takip ediliyor. Yakın zamanda yasallaşan 8. Yargı Paketi ardından şimdi gözler yeni düzenlemelerde. 9. Yargı Paketi'nde ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketinin son durumu nelerdir? Detaylar haberimizdedir...

9. YARGI PAKETİ ÇIKTI MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konu hakkında şunları belirtti: '9. Yargı Paketi'nin hazırlıkları devam ediyor. Meclis'in takvimi sebebiyle o pakette yer alamayan birçok konu bulunuyor. Özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu'yla ilgili, cezasızlık algısıyla ilgili bazı yasal düzenlemelerin gerekliliği ortaya çıktı. Bu konuda hazırladığımız taslak çalışmalarını milletvekillerimizin değerlendirmesine sunacağız. Meclis açıldığında, seçim sonrası Meclis'in takdirine taslak çalışmamızı sunacağız.' Yeni paketin Meclis gündemine gelmesiyle birlikte, kısa sürede Resmi Gazete'de yer alarak yasallaşması bekleniyor.

YENİ YARGI PAKETİNİN İÇERİĞİ NEDİR?

Pakette temel olarak cezasızlık algısının azaltılmasına yönelik düzenlemeler yer alacak. Bu doğrultuda, denetimli serbestlik uygulamasının cezayla uyumlu hale getirilmesi planlanıyor. Ancak, ceza indirimine ilişkin detaylar henüz net değil.

Hükümlülerin denetimli serbestlik süresinin ceza süresinin beşte birini oluşturması üzerinde duruluyor.

Ayrıca, kadınların soyadı hakkına ilişkin değişiklikler de pakette yer alacak. Evli kadınlar artık iki soyadı kullanamayacak, yalnızca kendi soyadlarını kullanma hakkına sahip olacaklar.

Hakim ve savcıların terfi sistemi de güncellenecek. Teklif kapsamında, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişiklikler yapılacak. Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha objektif kriterlere dayandırılacak ve terfi sistemi, nitelik, liyakat ve performansa dayalı olarak güncellenecek.

Pakette spor alanında şiddeti önlemeye yönelik yeni tedbirlerin yer alıp almayacağı, taslağın görüşme sürecinde belirlenecek. Cezaların daha caydırıcı hale getirilmesi de gündeme gelebilir.