9. Yargı Paketi çıktı mı, TBMM'den geçti mi? 9. Yargı Paketi maddeleri nedir, denetimli serbestlik var mı 2024?

9. Yargı Paketi maddeleri nedir, denetimli serbestlik var mı 2024? Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen ve çeşitli yenilikler içeren kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 9. Yargı Paketi çıktı mı, TBMM'den geçti mi? 9. Yargı Paketi meclisten geçti mi? Yeni düzenlemeye göre, yediemin otoparkındaki araçların satış usulü değiştirilecek, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak ve uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

9. YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanuna göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'ndaki soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

9. YARGI PAKETİ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen ve çeşitli kanunlarda değişiklikler içeren düzenleme, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.

UZLAŞTIRMACILIKTA HUKUK MEZUNU OLMA ŞARTI GETİRİLECEK

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yılı geçemeyecek. Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

AK Parti'nin kabul edilen önergeleriyle düzenlemeden, evlenen kadının soyadına, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum olarak atanmasına ve Kamulaştırma Kanunu'ndaki değişikliğe ilişkin hükümler çıkarıldı. Ek olarak birçok madde barındıran Kanun, yayım tarihinde yürürlüğe girdi.

ÖN ÖDEME NEDİR?

Ön ödeme, Cumhuriyet savcısının soruşturma sonucunda şüphelinin suçu işlediğine dair yeterli şüphe ortaya koyan delile ulaşmasına rağmen, iddianame düzenlemeyerek, şüphelinin para cezası ödemesi karşılığında, kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla uyuşmazlığı ortadan kaldırmasına olanak tanıyan bir kurumdur. Ön ödeme bir muhakeme engelidir. Ön ödeme önerilmeden ve sonucu beklenmeden muhakemeye devam edilemez. Ön ödeme önerisinin kabul edilmiş olması da bir engeldir. Kovuşturma evresinde önerilen ön ödeme kabul edildiğinde, mahkeme düşme kararı verir.

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ NEDİR?

Kanuna göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yılı geçemeyecek.

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek.

Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

AK Parti'nin kabul edilen önergeleriyle düzenlemeden, evlenen kadının soyadına, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum olarak atanmasına ve Kamulaştırma Kanunu'ndaki değişikliğe ilişkin hükümler çıkarıldı.

Ek olarak birçok madde barındıran Kanun, yayım tarihinde yürürlüğe girdi.

29 maddeden oluşan kanun yer aldı.

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (LİNK)