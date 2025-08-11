9'un 'bölünen' 4'ün 'bölen' olduğu bir bölme işleminde 'kalan' ve 'bölüm' sırasıyla kaçtır? sorusunun cevabı merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster? 2 Ağustos 2011 tarihinden beri atv'de yayımlanan bilgi içerikli Türk yarışma programıdır. Günümüzde, Oktay Kaynarca tarafından sunuluyor. Peki, 9'un 'bölünen' 4'ün 'bölen' olduğu bir bölme işleminde 'kalan' ve 'bölüm' sırasıyla kaçtır?

9'UN 'BÖLÜNEN', 4'ÜN 'BÖLEN' OLDUĞU BİR BÖLME İŞLEMİNDE 'KALAN VE 'BÖLÜM' SIRASIYLA KAÇTIR?

A) 1 ve 2

B) 2 ve 3

C) 3 ve 4

D) 4 ve 5

DOĞRU CEVAP: A şıkkıdır.

Soruda verilen bilgiye göre:

Bölünen: 9

Bölen: 4

Bölünen ÷ Bölen = Bölüm, Kalan

9'u 4'e böldüğümüzde:

Bölüm: 2 (çünkü 4 × 2 = 8)

Kalan: 1 (çünkü 9 – 8 = 1)

Ancak soruda "kalan" ve "bölüm" sırasıyla soruluyor. Yani önce kalan, sonra bölüm yazılmalı.

Kalan = 1

Bölüm = 2