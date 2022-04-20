9 ülkeden gelen 100 çocuk, İstanbul Boğazı'nın keyfini çıkardı

Esenler'de Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nin 13'üncüsü düzenlendi

İSTANBUL - 13'üncü Uluslararası Barış Ekmeği Festivali çerçevesinde dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen çocuklar İstanbul Boğaz'ının keyfini çıkardı. Farklı dillere, geleneklere sahip olan çocuklar, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Esenler Belediyesi tarafından gelenek haline getirilen ancak 2 yıldır korona virüs salgını dolayısıyla yapılamayan Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nin 13'üncüsü düzenlendi. Bu çerçevede Türkiye'ye gelen çocuklar İstanbul'da buluştu. 9 ülkeden gelen 100 çocuk, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran İstanbul Boğazı'nda keyifli bir tur yaptı. Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Gagauzya (Moldova), Kırgızistan, Irak Türkmenleri, KKTC ve Romanya'dan gelen çocuklar, ellerinde ülkelerinin bayraklarıyla Kazlıçeşme'den Marmaraya bindi ve Üsküdar'da kendilerini bekleyen tekneye binerek boğaz turu yaptı. Boğazın eşsiz manzarasında İstanbul'u turlayan çocuklar Kızkulesi'ni, Suada'yı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de görerek boğazın temiz havasını içine çekti.

"23 Nisan'ın anlam ve önemini şu an çok daha iyi anlıyoruz"

Atatürk'ün çocukları düşünmesinin çok önemli olduğunu söyleyen ve Azerbaycan'dan gelen Meryem Sharifova, "Daha önce Türkiye'nin birçok şehrinde ve İstanbul'da bulunmuştum. Arkadaşlarımla ülkemi temsil etmek için geldim. Grubumuz 8 kişi. Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii'ye gittik. Sonra Kapalı Çarşı'yı gezdik. Şu anda boğaz turundayız. 23 Nisan bence çok güzel. Çünkü Atatürk bugünü çocuklara armağan etti. Bugünün anlam ve önemini biz şu an çok iyi anlıyoruz. Yeni arkadaş yeni çocuklar gördüğümüz için çok mutluyum. Atatürk'ün çocukları düşünmesi, çocuklara önem vermesi ayrıca önemli" dedi.

Çok mutlu olduğunu söyleyen ve Gagauzya'dan gelen Varvara Telpiz, "Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiği için çok mutluyuz. Ayasofya Camii'ni gördük, Kapalı Çarşı'ya gittik, Çamlıca Kulesi'ni gördük ve bugün boğaz turuna geldik. 23 Nisan dolayısıyla Türkiye'ye geldik ve çok mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Aylin İzmir, "Barış Ekmeği Festivali Esenler'de gelenek haline geldi. Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapamadık. Çocuklarımızı da çok özlemiştik. Burada o özlemin birikimini görüyoruz. 9 ülkeden evladımız burada. Hepsi kendi ülkelerinin bayraklarıyla birlikte diğer ülkedeki arkadaşlarıyla da kaynaşıyorlar. Daha detaylı etkinliğimiz yarın olacak. Yarın Esenler Dörtyol Meydanı'nda Barış Ekmeği yapacaklar. Herkes kendi ülkesinden getirdiği ekmeği ve suyu bir araya getirecek ve barış türküleri söyleyecek. Toplam 100 öğrencimiz var. Bu öğrenciler ortaokul ve lise seviyesinde olan öğrenciler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle böyle bir etkinlik düzenledik ama biz 23 Nisan'ı sadece bir gün de değil, 1 hafta boyunca onun coşkusunu Esenler'de ülkeden gelen çocuklarla birlikte yaşıyoruz. Bugün aynı zamanda Miniatürk'ü gezeceğiz. Onları ülkelerine mutlu bir şekilde uğurlamak istiyoruz" açıklamasında bulundu.