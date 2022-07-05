9 Temmuz Cumartesi Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
- Güncelleme:
9 Temmuz Cumartesi Kurban Bayramı namazının saat kaçta kılınacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Kurban Bayramı namazı saatlerini açıkladı. Peki, 9 Temmuz Cumartesi kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Kurban Bayramı ne zaman? Bayram namazı evde kılınır mı?
Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerdeki bayram namazı saatlerini açıkladı. Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.03, İstanbul'da 06.15, İzmir'de 06.29, Çanakkale'de 06.28, Iğdır'da 05.18'de kılınacak. Peki, 9 Temmuz Cumartesi kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Kurban Bayramı ne zaman? İşte detaylar haberimizde...
9 TEMMUZ CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Adana 06.00
Ankara 06.03
Bursa 06.17
Çanakkale 06.28
Diyarbakır 05.38
Erzurum 05.29
Eskişehir 06.12
Gaziantep 05.51
İstanbul 06.15
İzmir 06.29
Kütahya 06.15
Malatya 05.45
Rize 05.29
Sakarya 06.10
Samsun 05.45
Şanlıurfa 05.45
Trabzon 05.33
Bayram Namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.11
Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.42,
İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.40,
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise 05.50'de kılınacak.
BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?
Bayram namazı, bayramın birinci günü güneş doğduktan sonra kılınmaktadır. Bayram namazı cemaat ile birlikte kılınmalıdır, evde kılınamaz.