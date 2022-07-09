9 Temmuz 2022 TC Resmi Gazete: Bugün Resmi Gazete atamaları, kararları ve ilanları
- Güncelleme:
Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 9 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 9 Temmuz 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi...
9 Temmuz 2022 Cumartesi tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 9 Temmuz 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 9 Temmuz 2022 Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/313, 314, 315, 316, 317, 318)
YÖNETMELİK
–– Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/19)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/20)
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri