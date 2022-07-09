9 Temmuz 2022 TC Resmi Gazete: Bugün Resmi Gazete atamaları, kararları ve ilanları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

9 Temmuz 2022 TC Resmi Gazete: Bugün Resmi Gazete atamaları, kararları ve ilanları

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
9 Temmuz 2022 TC Resmi Gazete: Bugün Resmi Gazete atamaları, kararları ve ilanları

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 9 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 9 Temmuz 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi...

9 Temmuz 2022 Cumartesi tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 9 Temmuz 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 9 Temmuz 2022 Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

9 Temmuz 2022 TC Resmi Gazete: Bugün Resmi Gazete atamaları, kararları ve ilanları

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/313, 314, 315, 316, 317, 318)

YÖNETMELİK

–– Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/19)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/20)

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Haberler.com - Gündem

Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title