Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) ile Sürdürülebilirlik Akademisi’nin düzenlediği ve gıda sektörünün tüm paydaşlarını buluşturan 9. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nde gıdanın geleceği konuşuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) destekleriyle düzenlenen zirvede, “Gıdanın Geleceği İçin Dönüşüm: Sağlıklı Gezegen Sağlıklı İnsan” teması odağında iklim değişikliği, gıdada inovasyon, gıda güvenliği, gıda enflasyonu, tarımda sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi içerisinde tedarik zincirinin önemi gibi gıdanın tüm bileşenlerinin geleceği ele alındı.

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) ile Sürdürülebilirlik Akademisi'nin düzenlediği ve gıda sektörünün tüm paydaşlarını buluşturan 9. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'nde gıdanın geleceği konuşuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) destekleriyle düzenlenen zirvede, "Gıdanın Geleceği İçin Dönüşüm: Sağlıklı Gezegen Sağlıklı İnsan" teması odağında iklim değişikliği, gıdada inovasyon, gıda güvenliği, gıda enflasyonu, tarımda sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi içerisinde tedarik zincirinin önemi gibi gıdanın tüm bileşenlerinin geleceği ele alındı.

TÜGİS ve Sürdürülebilirlik Akademisi'nin öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü FAO'nun destekleriyle düzenlenen zirvede bu yılın teması, "Gıdanın Geleceği İçin Dönüşüm: Sağlıklı Gezegen Sağlıklı İnsan" olarak belirlendi. Zirveye Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri, sektör liderleri, marka temsilcileri, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin bulunduğu yerli ve yabancı pek çok konuk katıldı. Zirve, TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar ve Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa'nın açılış konuşmalarıyla başladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GIDA İSRAFINA DİKKAT ÇEKİLDİ

TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, gıda alanının tüm paydaşlarını bir araya getirdikleri zirvede iklim değişikliği, gıdada inovasyon, gıda güvenliği, gıda enflasyonu, tarımda sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi içerisinde tedarik zincirinin önemi gibi konu başlıklarını ele alarak gıda dünyasının nabzını tutmayı amaçladıklarını söyledi. Sidar, "Kuraklık ve iklim değişikliği, birçok alanda olduğu gibi gıdanın gündeminde de başrolde yer alıyor. Barajların doluluk oranları, tarımda yaşanan zorluklar, suyun ne denli önemli olduğunu aktarmamıza yeter. Bir kişinin bir günlük gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için 4 bin litre suya ihtiyaç duyuluyor. Su kaynaklarının sadece yüzde 3'ünün tarıma ve insan tüketimine uygun olduğunu da özellikle belirtmek isterim. Kuraklıkla mücadele adımlarının kararlı bir şekilde atılması ve istikrarlı gıda arzının sağlanması kritik önem taşıyor" dedi.

Gıda israfına da değinen Sidar, " Türkiye'de günde 12 milyon ekmek çöpe gidiyor. Dünyada ise üretilen gıdanın yüzde 30'u henüz rafa çıkmadan uygunsuz nakliye ve depolama koşulları yüzünden israf olmakta. Mevcut gıda kaynaklarının daha verimli kullanılmasının sağlanması ve elbette tüketim alışkanlıklarının tekrar gözden geçirilmesi önem taşıyor" diye konuştu.

GIDANIN GELECEĞİ İÇİN YOL HARİTASI

Sürdürülebilir gıdayı her yönden ele alarak çözüm temelli adımlar oluşturmayı amaçladıklarının altını çizen Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa ise "Dünyamız iklim değişikliği, çatışmalar, felaketler ve değişen ekonomik koşullara uyum sağlamaya çalışırken sürdürülebilir ve fonksiyonel gıdaya ulaşımı koruma altına almak tüm zamanlardan daha önemli. Zirvemizle dönüşüm için inovasyondan tedarik zinciri dayanıklılığına uzanan çok farklı kulvarlarda güncel bilgiler edinmeyi ve gelecek için bir yol haritası çıkarmayı amaçladık. Tüm paydaşlarımızla birlikte, bugünün ve geleceğin dünyası için geleceğin gıdalarını pozitif yönde değiştirebilmek hedefiyle işbirliği yapmak ve anahtar eylemleri belirlemek için buluştuk" dedi.

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan da bugün dünyanın birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını, iklim değişikliğinin ise bu zorluklar arasında önem arz ettiğini belirtti. Gerek Ticaret Bakanlığı gerek Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında yoğun çalışmalara imza attığını belirten Gürcan, israfla mücadele kapsamında ise farkındalığın artırılmasının öneminin altını çizdi.

PROFESYONELLER GIDANIN POZİTİF DÖNÜŞÜMÜNÜ KONUŞTU

9. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'nde kamu temsilcileri, gıda sanayii ve tedarikçilerinin temsilcileri, start-up'lar ve HORECA profesyonelleri dahil olmak üzere tüm gıda dönüşüm liderleri, bilim ve sivil toplum alanlarından ulusal ve uluslararası uzmanlar buluştu. Sektörün önde gelen firmalarının sponsorluğuyla güçlenen zirve bu sene ilk gün fiziki olarak yapıldı.

Zirvenin açılışında Yıldız Holding sponsorluğunda gerçekleştirilen "Türkiye Sanayii ekseninde Dönüşüm" ve Ülker sponsorluğunda gerçekleştirilen "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarımın Geleceği" oturumlarında gıdanın geleceği konusu kapsamlı şekilde ele alındı. Food Drink Europe Genel Müdürü Dirk Jacobs, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Mehmet Tütüncü, Ülker CEO'su Mete Buyurgan, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Fuat Kasımcan, TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vural Gökmen, Sürdürülebilir Gıda Platformu Sorumlu Tüketim ve Sağlıklı Beslenme Çalışma Grubu Eş Başkanı Gülnur Uluğ gibi kamu ileri gelenlerinden iş dünyasına, akademisyenlerden STK temsilcilerine kadar çok sayıda konuşmacı zirvede yer aldı.

9. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi, yarın gün boyu online olarak tüm katılmak isteyenlere açık olarak sürecek oturumların ardından sona erecek. Zirve kapsamında, Sürdürülebilir İş Ödülleri'ni kazanan proje ve çalışmaların sahipleri de açıklanarak ödülleri takdim edilecek.

ZİRVEYE İŞ DÜNYASININ DESTEĞİ SÜRÜYOR

Zirvenin en önemli paydaşları arasında yer alan sponsorlar, dokuzuncu kez gıda sektörünün bir araya gelmesine katkı sağladı. Zirvenin ana sponsorları arasında Ülker, Aromsa, Palsgaard, Tiryaki ve UNO yer alırken platin sponsorlar Döhler, Ferrero Fındık, Omron, Pınar ve Sütaş oldu. Bizim, Danone, Haribo ve ŞOK zirvenin altın sponsoru olurken gümüş sponsorlar arasında ise Balparmak, Cargill, Herbalife, İçim, Komili, Merieuq NutriScences yer aldı. Zirveye destek veren STK'lar ise Sürdürülebilir Gıda Platformu, TÜBİTAK MAM ve Yeni Çiftçi Platformu oldu.

TÜGİS HAKKINDA

Türkiye'nin ilk işveren sendikalarından TÜGİS, aynı zamanda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) kurucu üyesi. Üyeleri arasında ülkenin önde gelen gıda üreticilerinin yer aldığı TÜGİS, yarım asrı aşkın süredir Türk gıda sanayiinin gelişmesi ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması adına öncü çalışmalara imza atıyor. TÜGİS, faaliyetlerine başladığı 1961 yılından bu yana sosyal diyaloğa, çalışma barışına ve gıda sanayiinin gelişimine kesintisiz katkıda bulunan yenilikçi bir sivil toplum örgütü olarak dikkat çekiyor.