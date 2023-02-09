Kahramanmaraş, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da ağır hasara yol açtı. Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi. Peki, 9 Şubat gece artçı depremler oldu mu? Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adıyaman, Gaziantep artçı depremler devam ediyor mu?

Bir elinde baston, bir elinde ördüğü patiklerle yardıma koştu

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerinin ardından bu gece depremin olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 9 Şubat gece artçı depremler oldu mu? Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adıyaman, Gaziantep artçı depremler devam ediyor mu? İşte detaylar haberimizde...

GECE ARTÇI DEPREM OLDU MU?

Kahramanmaraş, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Gece de küçük çaplı depremlerin meydana geldiği Kandilli verilerine göre görülüyor.

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KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Depremle ilgili son durumu paylaşan Afad, hayatını kaybedenlerin sayısının 12 bin 391'e yaralı olarak kurtulanların sayısının 62 bin 914'e yükseldiğini duyurdu. Yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444.

AİLELERE 10 BİN LİRALIK DESTEK

Öte yandan, deprem bölgesinde hasar tespitiyle birlikte her aileye 10 bin lira yardım yapılacak. Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlar için tahsis edildi. Sağlıkta, bölgeye 1.000'e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli, toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılırken, TSK'ya ait gemi, uçak ve helikopterler teçhizat ve personel nakli çalışmalarında yer alıyor.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim-öğretime ara verildi. Kamuya ait tüm uygun binalar, afetzedelerin barınma ihtiyaçları için tahsis edildi.

10 ŞEHİRDE OHAL İLAN EDİLDİ

Depremin yaşandığı 10 şehir, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan edildi. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Olağanüstü Hal kararı alındı. 10 şehirde OHAL durumu 3 ay sürecek.