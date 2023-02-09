9 Şubat gece artçı depremler oldu mu? Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adıyaman, Gaziantep artçı depremler devam ediyor mu?
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Kahramanmaraş, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da ağır hasara yol açtı. Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi. Peki, 9 Şubat gece artçı depremler oldu mu? Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adıyaman, Gaziantep artçı depremler devam ediyor mu?
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerinin ardından bu gece depremin olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 9 Şubat gece artçı depremler oldu mu? Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adıyaman, Gaziantep artçı depremler devam ediyor mu? İşte detaylar haberimizde...
Kahramanmaraş, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Gece de küçük çaplı depremlerin meydana geldiği Kandilli verilerine göre görülüyor.
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Depremle ilgili son durumu paylaşan Afad, hayatını kaybedenlerin sayısının 12 bin 391'e yaralı olarak kurtulanların sayısının 62 bin 914'e yükseldiğini duyurdu. Yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444.
Öte yandan, deprem bölgesinde hasar tespitiyle birlikte her aileye 10 bin lira yardım yapılacak. Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlar için tahsis edildi. Sağlıkta, bölgeye 1.000'e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli, toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılırken, TSK'ya ait gemi, uçak ve helikopterler teçhizat ve personel nakli çalışmalarında yer alıyor.
Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim-öğretime ara verildi. Kamuya ait tüm uygun binalar, afetzedelerin barınma ihtiyaçları için tahsis edildi.
Depremin yaşandığı 10 şehir, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan edildi. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Olağanüstü Hal kararı alındı. 10 şehirde OHAL durumu 3 ay sürecek.