9 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 9 Şubat Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 9 Şubat Cuma Hutbesi!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 9 Şubat Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 9 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 9 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!

9 Şubat CUMA HUTBESİ YAYINLANDI!