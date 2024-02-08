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9 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 9 Şubat Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 9 Şubat Cuma Hutbesi!

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Diyanet 9 Şubat Cuma hutbesini yayınladı! Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. 9 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! İşte, 9 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 9 Şubat Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 9 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 9 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!

9 Şubat CUMA HUTBESİ YAYINLANDI!

9 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 9 Şubat Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 9 Şubat Cuma Hutbesi!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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