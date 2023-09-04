Yeni eğitim-öğretim yılına dair merak edilen konulardan biri olan 9. sınıfların ne zaman başlayacağı konusu gündemde. 2023 eğitim-öğretim yılında liselerin açılış tarihi hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, 9.sınıflar ne zaman başlıyor? 2023 liseler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Yaz tatilinin bitmesine az bir süre kala 9.sınıfların ne zaman açılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Liseler ne zaman açılacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından 9.sınıfların eğitim öğretime başlayacakları tarih araştırılmaktadır. Peki, 9.sınıflar ne zaman başlıyor? 2023 liseler ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde...

9.SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Anaokulları, 1. sınıflar ve 9.sınıflar uyum haftası kapsamında 4 Eylül Pazartesi itibariyle eğitim öğretim hayatına başlamışlardır.

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?