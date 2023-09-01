Yaz tatilinin sonlarına yaklaşılması ile birlikte 9. sınıf öğrencileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından 9. sınıflar 1 hafta erken mi başlayacak 2023? Sorusu merak edildi. Peki, 9. sınıflar 1 hafta erken mi başlayacak 2023? 9. sınıflar okula erken mi başlayacak, ne zaman başlayacak?

9. sınıflar 1 hafta erken mi başlayacak 2023? Sorusu, okulların açılmasına az bir süre kala öğrenciler tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Haziran ayında kapanan okulların ardından yaz tatili başladı. 19 milyon İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yaz tatilinin keyfini çıkarırken gözler okulların açılma tarihine çevrildi. Peki, 9. sınıflar 1 hafta erken mi başlayacak 2023? 9. sınıflar okula erken mi başlayacak, ne zaman başlayacak?

9. SINIFLAR 1 HAFTA ERKEN Mİ BAŞLAYACAK 2023?

Millî Eğitim Bakanlığı - MEB, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Buna göre; 9. sınıflar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan 11 Eylül tarihinde başlayacak.

2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Okulların 1. Dönemi 11 Eylül 2023'te başlayacak, ilk dönem ara tatili ise 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili tarihleri ise 22 Ocak – 2 Şubat arasında olacak. 5 Şubat'ta yeniden ders zili çalacak ve ikinci dönem başlayacak. İkinci dönemin ara tatili ise 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 14 Haziran 2023 günü ise karneler alınacak ve yaz tatili başlayacak.