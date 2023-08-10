Yaz tatilinin sona yaklaşması ile birlikte bir yandan öğrenciler ve veliler tarafından 9. sınıf okullar ne zaman açılacak? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, 9. sınıf okullar ne zaman açılacak 2023? 9. sınıf yeni dönem ayın kaçında, hangi tarihte başlayacak?

9. sınıf okullar ne zaman açılacak? Sorusu, gündemde yer almakta olan sorular arasında araştırılmakta ve MEB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamalar internet üzerinde sorgulatılmakta. 2023 – 2024 eğitim öğretim döneminin hangi tarihlerde başlayacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oluyor. Peki, 9. sınıf okullar ne zaman açılacak 2023? 9. sınıf yeni dönem ayın kaçında, hangi tarihte başlayacak?

9. SINIF OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlangıç tarihini duyurdu ve 11 Eylül'de ilk ders zilinin çalacağını açıkladı. Buna göre 9. sınıf için okullar 11 Eylül tarihinde açılacak. Böylece 2023 – 2024 eğitim öğretim dönemi başlamış olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni duyurdu. Yeni okul yılına ilişkin önemli tarihler ve tatil süreleri belirlendi. İşte 2023-2024 MEB Çalışma Takvimi:

13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında 1. dönem ara tatili yapılacak. Bu tatil öğrencilere dinlenme ve nefes alma fırsatı sağlayacak.

Yarıyıl tatili 22 Ocak-02 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu süre öğrencilere ve öğretmenlere dinlenme ve hazırlık yapma imkanı sunacak.

5 Şubat 2024 tarihinde 2. dönem başlayacak ve öğrenciler ikinci yarıya adım atacak.

Dönem ara tatili 08-12 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu tatil öğrencilere bir mola vererek enerji toplama fırsatı sunacak.

İkinci dönem 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline girecek.

Öğrenci, veli ve öğretmenlerin merakla beklediği 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ilişkin takvim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmuştur. Bu takvimde belirtilen tarihler doğrultusunda planlamalar yapılabilir.