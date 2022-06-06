9. Sınıf Matematik Konuları 2022: 9. Sınıf Matematik müfredatında neler var? - Haberler

9. Sınıf Matematik konuları merak ediliyor. LGS sınavının ardından liseye başlamak üzere şimdiden hazırlıklarına başlayan liseli adayları yaz tatilinde konu hazırlığı yapmak için 9. sınıf matematik konuları araştırması yapmakta. Peki, 9. Sınıf Matematik müfredatında neler var? 9. sınıf Matematik 1. ünite! İşte, 9. Sınıf Matematik Konuları 2022 haberimizde...

9. SINIF MATEMATİK KONULARI 2022

1. Dönem Matematik Konuları (9. Sınıf)

1. Ünite: Mantık

Önerme Bileşik Önerme Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme Her ve Bazı Niceleyicileri Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları

2. Ünite: Kümeler

Kümelerde Temel Kavramlar Alt Küme İki Kümenin Eşitliği Kümelerde İşlemler Kümelerde Birleşim, Kesişim, Fark ve Tümleme Küme İşlemleri ile Problem Çözümü İki Kümenin Kartezyen Çarpımı

3. Ünite: Denklemler ve Eşitsizlikler

Bölünebilme Kuralları EBOB EKOK Gerçek Hayatta Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumlar

2. Dönem Matematik Konuları (9. Sınıf)

3. Ünite: Denklemler ve Eşitsizlikler

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler Gerçek Sayılar Kümesinde Aralık Kavramı Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler Mutlak Değer İçeren Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler Üslü İfadeler ve Denklemler Köklü İfadeler ve Denklemler Oran ve Orantı Denklemler ve Eşitsizlikler ile ilgili Problemler

4. Ünite: Üçgenler

Üçgende Açı Üçgende Açı Kenar Bağıntısı Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Üçgende İç ve Dış Açıortay Üçgende Kenarortay Üçgende Kenar Orta Dikmeleri Dik Üçgen ve Trigonometri Üçgenin Alanı

5. Ünite: Veri

Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri Verilerin Grafikle Gösterilmesi

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