9 Nisan 2022 Haberleri
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9 Nisan 2022 Manşet Haberleri.
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı— Haberler (@Haberler) April 8, 2022
En çok hangisine yapılan zam sizi etkiledi? #Zam | #Enflasyon— Haberler (@Haberler) April 7, 2022
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