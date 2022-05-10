9 Mayıs 2022 Haberleri
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9 Mayıs 2022 Manşet Haberleri.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyon Suriyeli için geri dönüş projesinin detaylarını anlattı: 200 bin konut yapacağız
- Faturalarını ödemediğini iddia ettiği kiracısını tüfekle vuran ev sahibi polise giderek teslim oldu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin ardından fırsatçılar konut fiyatlarını katladı
- İngiliz uyruklu kadın, Iraklı kiralık katil tutup Türk vatandaşını öldürttü
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- İran nükleer anlaşmayı imzalamak için ABD'ye yaptırımlar nedeniyle uğradığı zararın karşılanması şartını sundu
- Türkiye'de 9 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 8 kişi vefat etti, bin 542 yeni vaka tespit edildi
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- Son dakika! Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler: Temmuz ayında dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz
- AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından cinsel içerikli paylaşım yapan sayfalar takip edildi
- Köpeğe çarpmamak için kaza yapan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar hakkında net konuştu: Göndermeye hiçbirinizin gücü yetmez
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- Pitbull cinsi köpek 4 kişiye saldırdı, köpeğin sahibi 'silahla yaralama' suçundan tutuklandı
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- Başakşehir'den sürpriz imza! Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi resmen açıklandı
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- Emekli orman muhafaza memuru 20 metrelik kuyunun dibinde ölü bulundu
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- Son Dakika: İş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı
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