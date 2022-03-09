9 Mart İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İSTANBUL (Haberler.com) - Bedaş elektrik kesintisi listesi! Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) ve AYEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 9 Mart Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar ve Pendik olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 12602230

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah OKURLAR sk/ İNCİRTEPE mah 253., 277., 278., 279., 280., 281., ATALAY, İNÖNÜ sk bölgelerinde 09/03/2022 09:00:00 - 09/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 12720316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATATÜRK sk bölgelerinde 09/03/2022 00:01:00 - 09/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12719317

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATATÜRK, GARDENYA sk bölgelerinde 09/03/2022 00:01:00 - 09/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 12736036

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah HÜSEYİN KARAARSLAN, MATBAACILAR 4., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 09/03/2022 00:01:00 - 09/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 12780316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BURSALI TAHİRBEY, HATTAT KAMİL, KOMİK HASANEFENDİ, MENEKŞE 1, PAPATYALI, TALATPAŞA, UDİ NEVREZ, İSKENDER FAHRETTİN sk bölgelerinde 09/03/2022 00:00:00 - 09/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12869316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ REŞAT PAŞA, HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, MENEKŞE 1, RESSAM NAMIK İSMAİL, TALATPAŞA, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 09/03/2022 02:00:00 - 09/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 12810316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2950., 2951., 2952., 2953., 2954., 2958., 2961. sk bölgelerinde 09/03/2022 09:30:00 - 09/03/2022 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 12735698

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah 2801. sk bölgelerinde 09/03/2022 00:00:00 - 09/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735700

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah EVRİM, SİTE sk bölgelerinde 09/03/2022 02:00:00 - 09/03/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735703

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk Çınarlı cd., Çamlık cd.,, bölgelerinde 09/03/2022 03:00:00 - 09/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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