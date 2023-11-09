Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte 9 Kasım resmi tatil mi? Sorusu birçok kişi tarafından tarihin gelmesi ile birlikte internet üzerinde araştırıldı. Peki, 9 Kasım resmi tatil mi? 9 Kasım yarım gün mü, tam gün mü? 9 Kasım resmi tatil sayılıyor mu?

9 Kasım resmi tatil mi? Sorusu, 10 kasım tarihinin yaklaşması ile birlikte merak edildi ve internet üzerinde sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününün gelmesi ile birlikte birçok vatandaş konu hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Bir önceki gün yani 9 kasım tarihinde yarım gün mü, tam gün mü tatil uygulanacak bu kapsamda merak edilmekte. Peki, 9 Kasım resmi tatil mi? 9 Kasım yarım gün mü, tam gün mü? 9 Kasım resmi tatil sayılıyor mu?

9 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım, Türkiye'de resmi bir yas günü olarak kabul edilir ve resmi tatil uygulanmaz. Buna göre 9 kasım tarihi de resmi tatil değildir ve hiçbir şekilde tatil olmamakla beraber çalışma düzeni olağan şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda okullar, sağlık ocakları, bankalar, noterler, eczaneler açık olmaktadır. 10 Kasım, okullarda düzenlenen anma etkinlikleri ve törenlerle anılır. Okullarda 10 Kasım anma törenleri, anı defteri imzalama, Atatürk'ü anma konulu resim ve kompozisyon yarışmaları gibi etkinlikler düzenlenir. 10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü olarak büyük bir saygı ve minnetle anılan bir gündür.