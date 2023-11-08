Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'a 1 gün kala öğrenciler ve veliler 9 Kasım okul tatil mi? sorusunu merak etti. Arama motorlarında 9 Kasım okullar tatil mi? Yarın okul var mı, soruları aratıldı. İşte merak edilenler...

9 Kasım okullar tatil mi? Yarın okul var mı?

Bugün okul var mı? sorusu gündemde yer alıyor. Atatürk'ün yıldönümü olan 10 Kasım'dan önceki gün olan 9 Kasım'ın tatil olup olmadığı araştırılıyor. Arama motorlarında Bugün okul var mı? 9 Kasım Perşembe günü okul tatil mi? soruları aratıldı. İşte detaylar...

9 KASIM OKUL VAR MI?

10 Kasım'ın önceki günü olan 9 Kasım'da okullar eğitime devam edecek. 10 Kasım resmi tatil sayılmadığı için okullarda ders işlenmeye devam edecek.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım bu sene Perşembe gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil olarak sayılmamaktır. Bu sebeple okullar ve diğer kamu kurumları faaliyetlerine devam edecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek. Bununla birlikte günümüze kadar 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.

Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün hayatını kaybettiği odada düzenlenen anma törenine katılmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturmakta, törenin ardından Atatürk'ün yatağına karanfiller bırakıp Saray'ı ziyaret etmektedir.

Ayrıca Türkiye'nin pek çok yerinden yüz binlerce insan, her yıl Atatürk'ü mezarı başında anmak için Anıtkabir'i ziyaret etmektedir.