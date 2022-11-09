9 Kasım Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 9 Kasım Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 6 Kasım Çarşamba Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 9 Kasım Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 09.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MERSİNDERE MAHALLESİ AHMETLİ MAT DERE MAHALLESİ
- 09.11.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM DAĞDERE,ÜÇPINAR,FANSA MAD.GÖCEK,YAYAKIRILDIK,SARP DOĞA ÜRÜNLERİ,ÇITAK,GÖKÇELER,YEĞENOBA,KURUÇAY,AVDUL,UZUNALAN,ANADOLU LİNYİT,ÜÇPINAR MAD.SERKELE,PEKMEZCİ,KARAGÖZLER,HANPAŞA,KÖMÜRCÜ,HACIİBRAHİMLER,AŞAĞI KIŞLA,KARALIK,AKYOL,DÜBEKALAN,CEVİZLİDERE,SARIDEDE,DEREİÇİ,META NİKEL KOBALT,ULUOVA İNŞ,BAZ İSTASYONLARI,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÇITAK GES (GÜNROJ1 GES1250,GÜNTEK1 GES1250,GÜNROJ2 GES1250,TEMO2 GES1250,TEMO1 GES1250,GÜNTEK2 GES1250,TEMO3 GES1250,TEMO4 GES1250,ENERGYSUN GES1250)
- 09.11.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM ŞAİREŞREF MAHALLESİ 53 SOKAK 120 SOKAK 200 SOKAK 105 SOKAK BİR KISMI TEVFİKİYE MAHALLESİ 502 SOKAK 210 SOKAK 150 SOKAK CİVARLARI ÖZTÜRK ZEYTİN ÖZEL ÖKSÜZOĞLU PETROL ÖZEL ERMAN GEZEN ÖZEL TR HALİT ÇIĞLI ÖZEL ÇOLAKLAR ZEYTİNYAĞI FAB. ÖZEL ERTAŞ ZEYTİN PRİNA TARIM VE GIDA ÜRN.ÖZEL TR
- 09.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SABANCILAR,SIRTKÖY,EVKAFTEPE,SAKARKAYA,ARABACIBOZKÖY,SİNDELLİ,BÜKNÜŞ,SÜLEYMANKÖY MAHALLELERİ MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,MADEN İŞLETMELERİ,BAZ İSTASYONLARI,İŞLETMELER VE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 09.11.2022 09:00 09:30 ARIZA ONARIM BAKIM GÖRDES MERKEZ VE TÜM MAHALLELER, ÖZEL TRAFOLAR.
- 09.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YARAŞLI VE KENDİRLİK MAHALLELERİNİN TÜMÜ, CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR İLE MERSİNDERE KUZEYİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR VE CİVARLARI.
- 09.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CENGİZ SÜLÜN ÖZEL TR MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL TR ARPACI GÜNEŞLİ MEVKİİ ESENLİK TARIM ÖZEL TR KARAYEMİŞ TARIM ÖZEL TR ZEYTİNDALI ENTEGRE TESİSLERİ ÖZEL TR KARAYEMİŞ TARIM ÖZEL TR TAYFUN ERPEK ÖZEL TR ZEYTİNDALI ENTEGRE TESİSLERİ ÖZEL TR-MUSTAFA DÜNDAR ÖZEL TR MASKİ KEMHALLI İÇME SUYU ÖZEL TR ARPACI AYDOĞAN MEVKİİ. KUDRET ÖNEN ÖZEL TR CEM UĞURAD ÖZEL TR ARPACI DAYSALLAR MEVKİ. EBA TARIM HAYVANCILIK ÖZEL TR BİR NAR TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.ÖZEL TR FUNDA AKYÜREK ÖZEL TR EMRİYE ACAR ÖZEL TR TOLGA YURDAER ÖZEL TR- KEMHALLI MAH, ONAT ANGİ ÖZEL, SERAP ŞEHNAZ ELİAÇIK ÖZEL, CICIKLI MAH. İBİŞDERE MEVKİİ.ARPACI MH, KOZAKLI MH, SARGAÇ MH, YEŞİLKÖY MH, KASAR MH, KAVAKYERİ MH, AZİMLİ MH, KURTLAR KÖYÜ, KEMHALLI MH, ESAT MH, KIDIRCIK MH, ESAT MH, KIRANŞEH MH, KİLLİK MH, TOPALLI MH, BOZBURUN MH, DÖĞÜŞÖREN MH, BEYNAMAZLI MH, GÜNDOĞDU MH, UĞURLU MH, İKİZKUYU MH, KINIK MH, MESTANLI MH, ALANYOLU MH, YARDERE MH, AMBARKAYA MH, AKÇAALAN MH, ÇAKALLAR MH, BOSTANLI MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR. KEMHALLI KÖK CICIKLI MAH. ÇARIKLAR MAH. ÇARIKLAR GÖCERLER.
- 09.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CICIKLI MAHALLESİ, ÇARIKLAR MAHALLESİ, ÇARIKLAR GÖCERLER
- 09.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YARHASANLAR MAHALLESİ 2319-2312-2326-2324 SOKAKLAR
- 09.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YARHASANLAR MAHALLESİ 2319-2322-2324 SOKAKLAR VE CIVARINDAKİ SOKAKLAR
- 09.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYNIALİ MAHALLESİ SAKARYA CAD.KENZİ CAD. 3317-3306-3315-3311 SOKAKLARE CIVARINDAKİ SOKAKLAR
- 09.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE HOROZKÖY CADDESİ 4472-4755 SOKAKLAR CIVARINDAKİ SOKAKLAR
- 09.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 4738-4737-4728 SOKAKLAR VE CIVARI
- 09.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YARHASANLAR MAHALLESİ 2310-2315-2311-2308-2315 SOKAKLAR VE CIVARINDAKİ SOKAKLAR
- 09.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YARHASANLAR MAHALLESİ İBRAHİM GÖKÇEN BULV.BELEDİYE CADDESİ 2301-2303-2300-1706-1701 SOKAKLAR VE CIVARINDAKİ SOKAKLAR
- 09.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KUŞLUBAHÇE MAHALLESİ OKUL CADDESİ 4229-4231-4218-4227-4236-4238-4223-4216 SOKAKLAR VE CIVARINDAKİ SOKAKLAR
- 09.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 2 ANAFARTALAR MAHALLESİ MİMARSİNAN BULV.1527-1529-1518-1519-1516 SOKAKLAR
- 09.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYNIALİ MAHALLESİ 3307-3306-3310-3308-3302 SOKAKLAR SAKARYA CAD.
- 09.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KUŞLUBAHÇE MAHALLESİ 4212-4203 SOKAKLAR OKUL CADDESİ
- 09.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEVFİKİYE MAHALLESİ 3816-3812 SOKAKLAR VE CIVARI TEVFİKİYE CADDESİ
- 09.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 2 ANAFARTALAR MAHALLESİ 1502-1500 SOKALAR VE CIVARI TÜMEN CADDESİ
- 09.11.2022 10:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKKEÇİLİ MAHALLESİ, ERENKÖY MAHALLESİ, ÇEŞNELİ MAHALLESİ, OSMANİYE MAHALLESİ GÜRLEK MEVKİİ VE KIZILDAĞ MEVKİİ, BU BÖLGELERE AİT TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 09.11.2022 12:00 12:30 ARIZA ONARIM BAKIM GÖRDES MERKEZ VE TÜM MAHALLELER, ÖZEL TRAFOLAR.
- 09.11.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM TEVFİKİYE MAHALLESİ YENİ MAHALLE BORUĞĞLU MAHALLESİ HACIHİMMET MAHALLESİ KARAALİ MAHALLESİ MEMİŞ MAHALLESİ KAYADİBİ MAHALLESİ HIDIRAĞA MAHALLESİ CİNOSMAN MAHALLESİ KOCAMEHMETAĞA MAHALLESİ TAMAMI ŞAİREŞREF MAHALLESİ BİR KISMI VE ÖEL TRAFOLAR
- 10.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 10.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SELÇİKLİ,KADIDAĞ,ÇANAKÇI,AŞAĞI-YUKARI DOLMA,YAYKIN,GÖKÇEAHMET,TÜTENLİ,YİĞİTALİ,ULUYOLTEKEPINAR MAHALLELERİ VE BAZ İSTASYONLARI-SULAMA KOOP-BENZİNLİKLER-MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ ,İŞLETMELER,ÖZEL TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 10.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI POYRAZ MAHALLESİ VE BAĞLI BULUNAN KARAPINAR, HELİMLER, BOZAĞAÇ MEVKİİ
- 10.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACIHIDIR MAHALLESİ, MERDİVENLİ KUYU MEVKİİ, ADEN MADENCİLİK, HAMDİ ÇAMDERE TAVUKÇULUK
- 10.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAĞMURLU SİLEDİK YAĞMURLU TARIMSAL SULAMA HAMİTLİ KARPUZLUK DAĞDERESİ MAH DUALAR SAYARLAR DERE MAH ARDIÇLI SAKARLI KUYUCAK SÖĞÜTALAN BADEMLİ ÇAYIRYERİ HELİMLER MAH. HALKAVLU HAMİDİYE ÇAYIRYERİ KOCAİSKAN KOCAİSKAN YAYLACIK BAŞPINAR KÖK SAKARLI KÖK DEMİRTAŞ TAŞPINAR GELENBE İM GÖKÇUKUR FIRDAMLAR DEMİRTAŞ KARAKURT TARIMSAL SULAMA KARAKURT HAYVANCILIK GEBELER İLYASLAR TARIMSAL SULAMA YAYLACIK ALACALAR TARIMSAL SULAMA GELENBE GÜVENDİK KINIK ALACALAR BAŞPINAR RAMİZ IŞIK TARIMSAL SULAMA ALİFAKI ALİFAKI KIŞLA MAH.TR-1 BOSTANCI AŞAĞIBOSTANCI ADNAN MERT TARIMSAL SULAMA ARMUTÇUK GÖKÇUKUR GES-1 KÖK YENİ MAHALLE ÇALTICAK FIRDANLAR ÇINARCIK BÜYÜKDAMLAR KAVAKYANI PUSAN BOSTANCI IŞIKLAR HACET ÇOBANLAR ÇAYIRYERİ DAĞDERESİ ENERJİCOM GES GÜNSOL GES TEMPA-4 GES VE ÖZEL TRAFOLAR
- 10.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ALTINKÖY KARABEYLER HALILAR HACIHALİLLER BEYPINAR MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 10.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ILICA MAHALLESİ, ÇAKIRCAALİ MAHALLESİ, ILGIN MAHALLESİ, KİLLİK MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 10.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ILICA MAHALLESİ, ÇAKIRCAALİ MAHALLESİ, ILGIN MAHALLESİ, KİLLİK MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 11.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ORTAKÖY MAHALLESİ
- 11.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 4 EYLÜL MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET TOPCUOGLU CADDESİ ŞAH SÜLEYMAN CADDESİ YABAAYAK CADDESİ 265 268 270 SOKAKLAR BEY MAHALLESİ ŞEHİT AHMET AKDENİZ CADDESİ GENÇ OSMAN CADDESİ PİRİ REİS CADDESİ 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51 SOKAKLAR