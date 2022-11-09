9 Kasım İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 9 Kasım Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 9 Kasım günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 9 Kasım Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 09.11.2022 03:00 03:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNKILAP,SEYHAN,AKINCILAR ,GÖKSU,YEŞİLBAĞLAR,İNÖNÜ, ÇAMLIPINAR,FIRAT MAHALLELERİ, BUCA EVLİYA ÇELEBİ İMAMHATİP ORTAOKULU,HERVE GIRAUD
- 09.11.2022 03:00 03:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AŞIKVEYSEL MAHALLESİ CİVARI
- 09.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE HILAL SOKAK ORUÇ REIS CADDESI VE CIVARLARI
- 09.11.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIZILCAO, YEŞILOVA, HASKÖY MAHALLERINDE BULUNAN SULAMA GRUP TRAFOLARININ BIR KISMI
- 09.11.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARIKBAŞI MAHALLESI TAMAMI İLE ARIKBAŞI FIDERINDEN ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLAR ETKILENECEKTIR.
- 09.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM KARABURUN-1 RADAR FIDERI - YAYLA HAVA RADAR, RADAR SU POMPASI, TRT AKDAĞ VERICILER, DENIZ RADAR, DEVLET HAVA MEYDANLARI
- 09.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜNER MAH.
- 09.11.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IŞIKLAR RAHMANLAR TR-1 TRAFOSU İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
- 09.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESI, YEMIŞLIK MAHALLESI, TEPEKÖY MAHALLELERI
- 09.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ,8050,8046,8845,8855,8847,8847/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 09.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GONCALAR MAHALLESİ,1777/4,6036,6038,6043 SOKAKLAR VE CİVARI
- 09.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,1849/5,ŞEHİT İBRAHİM ER,CAHİT ATAY,SOKAK VE CİVARI
- 09.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,1853,1849/5,1705,1849/8,1849/5,1851/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 09.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,1850/1 SOKAK VE CİVARI
- 09.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,1851/4,1851/7,1851 SOKAKLAR VE CİVARI
- 09.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,1851/10,1851/11 SOKAKLAR VE CİVARI
- 09.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,1851/10 SOKAK VE CİVARI
- 09.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK MAHALLESİ,VERTAB TÜTÜN SAN
- 09.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET,TEPEKULE,MANSUROĞLU,OSMANGAZİ MAHALLESİ,NAİL ÖZKARDEŞ,295, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294,613,613,617,617/1,617/2, 275/15,1643/10-1,1645/4-5-6-7-8-14-15-18-19,1593, 1517/18-19-20,1586,1582/2, 1594/17-18-20-27-28,1643/13, 1645/11-12-13-16,1702,2132/2 SOKAKLAR VE CİVARI,EFES YAPI KOOPARATİFLERİ,GÖKSU SİTESİ,ENRİCO ALİBERTİ
- 09.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCI MAHALLESİ,ANAFARTALAR CADDESİ,942-943 SOKAKLAR VE CİVARI
- 09.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCI MAHALLESİ,1301-1302 SOKAKLAR VE CİVARI
- 09.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARLI MAHALLESİ ,PTT
- 09.11.2022 10:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURCALI HANYIKIĞI SOKAK TR-4 VE TR-5
- 09.11.2022 11:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENİGÜN MAHALLESİ,ANAFARTALAR CADDESİ,1304-1306-1307-1308-1312-940-941 SOKAKLAR VE CİVARI
- 09.11.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ,8846,8843/1,8843/2,8843,8842 SOKAKLAR VE CİVARI
- 09.11.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK MAHALLESİ,ÜNİVERSİTE CADDESİ,YAĞMUR DÖKÜM SANAYİ, NORM CİVATA,MORRİS ANADOLU MAKİNA,281/1,282/2,283,284,285,296/3,374, 375, 376, 377 1577 SOKAKLAR,TEZCAN KOLL. ŞTİ. ,KÜÇÜKBAY YAĞ DET.SAN
- 09.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARACAOĞLAN,YEŞİLOVA, ÇAMDİBİ MAHALLELERİ ,5021, 5023, 5025, 5027, 5029, 5034, 5036, 5038, 5040, 5042, 5044, 5044/1, 5046, 5051, 5053,5032/ 1-2, 5026, 5048, 5051, 5053, 5054, 5055, 5055/2, 5061, 5063, 5063/1, 5065, 5065/1, 5224, 5226, 5227, 5228, 5234, 5236 , 5238, 5239, 5240, 5242, 5243, 5246, 5224, 5225, 5402,6167,6244 SOKAKLAR VE CİVARI.SİF OTOMOTİ,AKTA PLASTİK,
- 09.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜK ÇİĞLİ MAHALLESİ,8780/6 SOKAK VE CİVARI
- 09.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEDEBAŞI,GONCALAR,CUMHURİYET,İMBATLI,NERGİZ MAHALLELERİ,GİRNE BULV., 1775,1777,1777/1, 1777/2,1777/3,6005,6005/1,6006,6007,6007/3,6007/14,6008,6009,6010/1,6027,6028,6029,6029/1, 6030,6031,6033,6039,6046,6047,6121,6123,6126,6128, 6129,6130,6137,6138,6140,6142,6142/ 2,6145 SOKAKLAR VE CİVARI
- 09.11.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLOVA MAHALLESİ,4032,4032/5,4030/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 09.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TURAN MAHALLESİ,1649 SOKAK VE CİVARI
- 09.11.2022 13:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HASKÖY MAHALLESI TAMAMI İLE HASKÖY FIDERINDEN ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
- 09.11.2022 13:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇIFTÇIGEDIĞI SULAMA ENERJI NAKIL HATTI TAMAMINDA
- 09.11.2022 14:00 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLOVA-ÇAMDİBİ MAHALLELERİ,5015,5021,5023,5025,5027,5029,5032,5034,5036, 5038,5040, 5042,5044, 5044/1,5046,5051,5053,5178,5179/1,5180,5182,5183,5184,5186, 5253,5254,5256,5257,5258, 5259, 5351/1,5363,5224,5225,5402 SOKAKLAR VE CİVARI
- 09.11.2022 15:00 16:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLOVA, ÇAMDİBİ MAHALLELER,5033,5074,5082,5090,5125,5125/1,5129,5131, 5381/1,5456, 5460, 5482,5494,5495,5544 SOKAKLAR VE CİVARI
- 09.11.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTINDAĞ MAHALLESİ,4076,4077,4097,4150,4156,4457,4460, 478,4544/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.11.2022 02:00 03:00 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle 29 EKİM MAHALLESİ TAMAMI,KAYNAKLAR,BELENBAŞI,KIRKLAR,ZAFER MAHALLELERİ, ATATÜRK CADDESİ, TURGUT ÖZAL CADDESİ,KIRIKLAR CEZAEVİ ,BUCASPOR TESİSLERİ, SOĞUKHAVA DEPOSU, BALIKHALİ,PAR İNŞAAT,OLDURUK MEVKİİ,GAZİ FEYZULLAH USLU, ŞEHİT ER ARİF SERÇE, HASAN SAKA, MEHMET ÇAVUŞ,ORTATEPE, ŞEHİT NURETTİN GÖK, TCK BORNOVA GİŞELER,PAZAR AVŞAR TURİZM,MEHMET NURİ SALMAN,ALİ EKBER ŞAHİN,BUCA GÖLET,AYSEL KUYUMCUOĞLU,GÖKDERE MEZARLIĞI,EMRE SALMAN, CEMAL AVCI,HÜSAMETTİN YALDIZ, MUHAMMED EREN, SÜLEYMAN ACAR,NESİBE KORKMAZ,CELAL SELİMLER,DOĞAM RESTAURANT, MEHMET NURİ SALMAN,ATATÜRK CADDESİ,CAMİALTI, ŞEHİT ER ARİF SERÇE,ŞEHİT İSLAM YEŞİL,BAHÇEBAĞ,MUSTAFA BALCI,GAZİ HASAN ŞEN,MEHMET MEİŞ,GÜRLER, CELİLOĞLU, KABAKÇILAR,AYTAŞ GIDA,DEMİRTAŞ MEDİKAL,İZ-SU KAYNAKLAR POMPA İSTASYONU,SEBZE VE MEYVE HALİ,BİRLİK OTEL,GÜRMAR SOĞUK HAVA DEPOSU, ARİF ŞEN, NOKTA KOLEJİ,SONER DUMAN,ENSAR İNŞAAT,BAŞDAŞ TARIM,KAYNAKLAR MEZARLIĞI,TCK BORNOVA GİŞELER,PAZAR AVŞAR TURİZM,ALİ HEKBER ŞAHİN,BUCA GÖLET TESİSLERİ,AYSEL KUYUMCUOĞLU,EMRE SALMAN,CEMAL AVCI,ORHAN ÇALIŞIR,HÜSAMETTİN YALDIZ, MUHAMMED EREN,SÜLEYMAN ACAR,NESİBE KORKMAZ, CELAL SELİMLER,İSHAK AKBAŞ, TAN SU ÜRÜNLERİ,İZSU ZAFER MAHALLESİ, MUSTAFA ER,BAŞARIR SOĞUTMA,MEHMET ŞAHİN ÇAKAN,RAMAZAN ACAR, MEHMET ZEKİ ERDOĞAN,AS PLASTİK,OSMAN ÖZÇALIK, OSMAN ÖZTÜRK, ABDURRAHİM SİNCAR, LOKMAN KAYMAZ,SONER KARACA,SAĞLAM BALIKÇILIK,MEHMET ÇETİN, SUAT SALGAR, BOTAŞ, NUSRET DANİŞ VE CİVARLARI,İSHAK AKBAŞ VE CİVARLARI,TAN SU ÜRÜNLERİ,İZSU, BAŞARIR SOĞUTMA,MEHMET ŞAHİN ÇAKAN,RAMAZAN ACAR, MEHMET ZEKİ ERDOĞAN, AS PLASTİK,OSMAN ÖZÇALIK,OSMAN ÖZTÜRK, ABDURRAHİM SİNCAR,LOKMAN KAYMAZ, SUAT SALGAR,SONER KARACA, SAĞLAM BALIKÇILIK,MEHMET ÇETİN,BOTAŞ,OKRO DOOR MOBİLYA VE CİVARLARI,TURKCELL, AVEA,VODAFONE
- 10.11.2022 02:00 03:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI ATATÜRK MH. BIR KISMI, YEŞILKÖY MH.
- 10.11.2022 03:00 03:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIPINAR,FIRAT,GÖKSU,YEŞİLBAĞLAR MAHALLELERİ,BUCA EVLİYA ÇELEBİ İMAMHATİP ORTAOKULU,HERVE GIRAUD
- 10.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HAVUZBAŞI ALTI SULAMA GRUPLARI VE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARIN TAMAMINDA
- 10.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKÇAKILISE TR-1 BOZKÖY MAH. AKÇAKILISE MEVKII TAMAMI
- 10.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAREIS KÖK- KARAREIS FIDERI KARAREIS MEVKII TAMAMI, İLTUR , GÜZELKENT , PALMIYE , PAPATYA , KARARESI TATIL , YUNUS KOOP , YUNUS EMRE , SAMANYOLU , MERCANKOY , SITELERI , ILDIR BÖLGESI BIR KISMI A-101 DNS GES , PAK2 GES , MORYEŞIL GES , PAK1 GES
- 10.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKALAN OVASI, ARMUTLU OVASI, A.KIZILCA OVASI, ÇAMBEL OVASI, Y.KIZILCA OVASI VE CIVARLARI
- 10.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜNER MAH.
- 10.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMÖNÜ ATAKÖY MAHALLELERI TAMAMI
- 10.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARADOĞAN VE DEMIRCI MAHALLELERI
- 10.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH.EŞREF ARNA CAD.1033-5055-5056 SOKAKLAR VE CIVARLARI TR-22 C KOLU
- 10.11.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESI TÜRKMEN KÖY, 157,159,161,163,102/1,102/2,185,187,189,183,1 SOKAKLAR VE CIVARI
- 10.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜKBAHÇE, BALIKLIOVA, EĞLENHOCA, ILDIR MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR