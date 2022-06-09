9 Haziran Bakan Nebati açıklama yaptı mı, neden yapmadı, neden açıklama gelmedi? Yeni ekonomi modeli açıklaması neden yapılmadı, ne zaman yapılacak? - Haberler

9 Haziran Bakan Nebati açıklama yaptı mı, neden yapmadı, neden açıklama gelmedi? Yeni ekonomi modeli açıklaması neden yapılmadı, ne zaman yapılacak?
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Bakan Nureddin Nebati yaptığı açıklamasında "Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde atacağımız yeni adımları bu akşam açıklayacağız." dedi. Bunun akabinde vatandaşlar Bakan Nebati'nin açıklamasını merak etti. Fakat açıklama henüz yapılmadı. Bunun ardından, 9 Haziran Bakan Nebati açıklama yaptı mı, neden yapmadı, neden açıklama gelmedi? Yeni ekonomi modeli açıklaması neden yapılmadı, ne zaman yapılacak? merak edildi. İşte detaylar...
Bakan Nebati neden açıklama yapmadı? Bakan Nebati açıklaması saat kaçta? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Ekonomi yönetiminin yeni adımlar atacağını belirten Bakan Nebati, atılacak adımları da bu akşamdan itibaren açıklayacaklarını söyledi. 9 Haziran Bakan Nebati açıklama yaptı mı, neden yapmadı, neden açıklama gelmedi? Yeni ekonomi modeli açıklaması neden yapılmadı, ne zaman yapılacak?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi yönetiminin başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edeceğini belirterek, "Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Ekonomi yönetiminin yeni adımlar atacağını belirten Bakan Nebati, atılacak adımları da bu akşamdan itibaren açıklayacaklarını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklama için bu akşamı (9 Haziran 2022 Perşembe akşamı) işaret etmişti. Fakat henüz güncel bir açıklama yapmadı. İlerleyen dakikalarda yeni bir açıklama gelmesi bekleniyor.
Bakan Nebati'nin açıklaması bu akşam yapılacak. Fakat saat kaçta olacak bilinmiyor.
Nureddin Nebati'nin paylaştığı son tweet bu şekilde:
Henüz güncel paylaşım gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.