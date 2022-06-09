9 Haziran Bakan Nebati açıklama yaptı mı, neden yapmadı, neden açıklama gelmedi? Yeni ekonomi modeli açıklaması neden yapılmadı, ne zaman yapılacak? - Haberler

Bakan Nebati neden açıklama yapmadı? Bakan Nebati açıklaması saat kaçta? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Ekonomi yönetiminin yeni adımlar atacağını belirten Bakan Nebati, atılacak adımları da bu akşamdan itibaren açıklayacaklarını söyledi. 9 Haziran Bakan Nebati açıklama yaptı mı, neden yapmadı, neden açıklama gelmedi? Yeni ekonomi modeli açıklaması neden yapılmadı, ne zaman yapılacak?

BAKAN NUREDDİN NEBATİ'NİN AÇIKLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi yönetiminin başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edeceğini belirterek, "Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Ekonomi yönetiminin yeni adımlar atacağını belirten Bakan Nebati, atılacak adımları da bu akşamdan itibaren açıklayacaklarını söyledi.

BAKAN NUREDDİN NEBATİ AÇIKLAMA YAPTI MI? NEDEN AÇIKLAMA YAPMADI?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklama için bu akşamı (9 Haziran 2022 Perşembe akşamı) işaret etmişti. Fakat henüz güncel bir açıklama yapmadı. İlerleyen dakikalarda yeni bir açıklama gelmesi bekleniyor.

BAKAN NEBATİ'NİN AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?

Bakan Nebati'nin açıklaması bu akşam yapılacak. Fakat saat kaçta olacak bilinmiyor.

Nureddin Nebati'nin paylaştığı son tweet bu şekilde:

Henüz güncel paylaşım gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

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