9 Haziran Antalya elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER! Antalya'da elektrik ne zaman gelecek? Antalya'da elektrik kesintisi... - Haberler

Antalya elektrik kesintisi listesi ve Akdeniz EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (AKDENİZ EDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Haziran Perşembe günü Antalya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Antalya'da Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Antalya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Antalya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

KEPEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ÇANKAYA 6410,MERKEZ ÇANKAYA 6426,MERKEZ ÇANKAYA Mah. 6400 Sk.,MERKEZ ÇANKAYA Mah. 6426 Sk. bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,KEPEZ,707294 KEPEZ bölgelerinde 09/06/2022 13:00:00 - 09/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,KAŞ,AKBEL İSLAMLAR 14 ADA 4 PARSEL,AKBEL İSLAMLAR 18 ADA 16 PARSEL,MANGIR SAHİL AKLAR 195 ADA 9 PARSEL,MERKEZ AKLAR Mah. SAHİL AKLAR Sk.,MERKEZ AKLAR Mah. SAHİL AKLAR Sk. 201 ADA 8 PARSEL,MERKEZ AKLAR SAHİL AKLAR,MERKEZ KALKAN Mah. 19 Sk.,MERKEZ KALKAN Mah. KADİFE Sk.,MERKEZ KINIK,MERKEZ OVA,MERKEZ YEŞİLKÖY,MERKEZ ÇAVDIR,MERKEZ İSLAMLAR;ANTALYA,KEPEZ,.KÜLTÜR MH. DUMLUPINAR BULV. N KÜLTÜR MH. DUMLUPINAR BULV. N:;ANTALYA,Kaş,Kalkan Ova bölgelerinde 09/06/2022 14:00:00 - 09/06/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MURATPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA ilinde MURATPAŞA ilçesinde 2022-06-09 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ALANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ BÜYÜKPINAR,MERKEZ DEMİRTAŞ Mah. IRMAK Sk.,MERKEZ HOCALAR,MERKEZ UĞRAK MERKEZ,MERKEZ UĞRAK Mah. DEĞİRMENBÜKÜ MEVKİİ,MERKEZ UĞRAK Mah. MERKEZ Sk.,MERKEZ YEŞİLÖZ AKSU,MERKEZ YEŞİLÖZ KÖY İÇİ MEZARLIK YANI,MERKEZ ÖZVADİ,MERKEZ İMAMLI,MERKEZ İMAMLI Mah. bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ ALİEFENDİ Mah. KIRUŞAĞI bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MANAVGAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ HATİPLER 198,MERKEZ HATİPLER 204,MERKEZ HATİPLER Mah. 174 Sk.,MERKEZ HATİPLER Mah. 203 Sk.,MERKEZ Mah. bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ ÇOLAKLI Mah. 1043 Sk.,MERKEZ ÇOLAKLI Mah. YAĞLILAR K.Ev.,MERKEZ ÇOLAKLI YAĞLILAR bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ SALKIM EVLER 10006,MERKEZ SALKIM EVLER 10011,MERKEZ SALKIM EVLER Mah. 10006 Sk.,MERKEZ SALKIM EVLER Mah. 10008 Sk.,MERKEZ ÇELTİKÇİ Mah. YENİ Sk. bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ ILICA 122,MERKEZ ILICA 411,MERKEZ ILICA Mah. 417 Sk.,MERKEZ ILICA Mah. 418 Sk. bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ HATİPLER Mah. 227 Sk.,MERKEZ SARILAR 1055,MERKEZ SARILAR Mah. 1050 Sk.,MERKEZ SARILAR Mah. ÇAĞLAYAN Cd,MERKEZ SARILAR ÇAĞLAYAN bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ SARILAR Mah. ŞELALE K.Ev.,MERKEZ SARILAR ŞELALE bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ AKSAZ Mah. SUNTURLU Sk.,MERKEZ AKSAZ SUNTURLU bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ KIZILAĞAÇ Mah. YENİ YERLEŞİM ALANI Sk. bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ KIZILAĞAÇ Mah. YENİ YERLEŞİM ALANI Sk. bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ ILICA 202,MERKEZ ILICA 203,MERKEZ ILICA Mah. 294 Sk.,MERKEZ ILICA Mah. 301 Sk. bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ ÇAKIŞ Mah. YENİKÖY Sk. bölgelerinde 09/06/2022 09:00:00 - 09/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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