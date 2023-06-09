9 Haziran 2023 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 9 Haziran Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 2724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 9 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 9 Haziran 2023 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 9 Haziran 2023 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

9 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 9 Haziran 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 9 Haziran 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? 9 HAZİRAN CUMA CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Türkiye Okul Sporları Federasyonunun Kapatılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 148)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/302, 303, 304, 305, 306)

YÖNETMELİK

–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/06/2023 Tarihli ve 11894, 11898 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 9 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri