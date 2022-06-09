Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de Ağrı'nın Patnos ilçesinde bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin kararın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımladı. Ağrı'nın Patnos ilçesinde bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin kararın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Ağrı'nın Patnos ilçesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi hakkındaki 17 Ekim 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı. Söz konusu karar 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi gereğince verildi. AA / Hamdi Çelikbaş - Gündem Gündem Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Gündem ›› Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.