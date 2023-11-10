MEB Kasım 2023 ara tatili ile öğrenciler bu yılın ilk ara tatilini yapmış olacaklar. Hafta sonu sürelerinin de eklenmesiyle toplamda 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler ara tatil tarihleri ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, 9 günlük tatil ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, bitecek, uzadı mı, kaldırıldı mı? İşte detaylar…

9 GÜNLÜK TATİL NE ZAMAN? Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, bitecek, uzadı mı, kaldırıldı mı?

Milyonlarca öğrenci kasım ayında bu yılın ilk tatilini yapacaklar. Geçtiğimiz yıllarda devreye alınan uygulama ile birlikte okullarda ara tatil dönemi başlatışmış ve birinci dönemde 1 hafta ikinci dönemde 1 hafta olmak üzere ara tatil devreye alınmıştı. Peki, 9 günlük tatil ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, bitecek, uzadı mı, kaldırıldı mı? İşte detaylar…

9 GÜNLÜK TATİL NE ZAMAN?

MEB'in eğitim öğretim takviminde yer alan bilgilere göre 2022 yılı ilk ara tatili 14 Kasım 18 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle bu süre 9 güne çıkacak. Yani öğrenciler 12 Kasım 2022 Cumartesi günü ile 20 Kasım 2022 Pazar günleri arasında toplamda 9 günlük bir tatil yapacaklar.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK, UZADI MI, KALDIRILDI MI?

Öğrenciler 12 Kasım 2022 Cumartesi günü ile 20 Kasım 2022 Pazar günleri arasında toplamda 9 gün tatil yapacaklar.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

MEB 2023-2024 ARA TATİL NE ZAMAN?

17- 20 Nisan tarihleri arasında ise öğrenciler 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılının ikinci ara tatilini yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

12 Eylül'de başlayan eğitim ve öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona eriyor.