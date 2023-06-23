Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıklanmıştı. 9 günlük bayram tatili ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından bayram tatilinin hangi gün başlayacağı araştırılıyor. Peki, 9 günlük bayram tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili başladı mı? 2023 Bayram tatili ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte detaylar...

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını belirtmişti. Bayram tatilinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar Kurban Bayramının hangi güne denk geldiğini araştırmaktadır. Peki, 9 günlük bayram tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili başladı mı? 2023 Bayram tatili ne zaman, hangi gün başlayacak? Detaylar haberimizde...

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını belirtti. Erdoğan, "26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi