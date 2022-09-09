9 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın kazananı kim, birinci kim oldu? 9 Eylül Cuma (Yeni Sezon) Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu?

Yemekteyiz bu haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz bu haftanın 1. si kimdir? Yemekteyiz bu hafta şampiyon kim oldu ve kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Bu haftanın kazanan ismi ise merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 9 Eylül Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu? Bu haftanın birincisi kim oldu?

Yemekteyiz kazananı kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 9 Eylül Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? 9 Eylül Yemekteyiz şampiyonu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 215. bölüm kazananı kim? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Bu haftanın kazananı henüz açıklanmadı. Şuanda program devam ediyor. Bugün yarışmacılar Özkan Bey'in evinde yemek yiyecek. Oylamaya yemekten sonra geçilecek.

1. olan yarışmacı 50 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Begüm Hanım

2. gün yarışmacısı : Efe Bey

3. gün yarışmacısı : Seda Hanım

4. gün yarışmacısı : Selcan Hanım

5. gün yarışmacısı : Özkan Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUANLARI

Yemeğin sonunda puanlamalar verilecek ve haftanın 1. si belli olacak. Bugün yarışmacılar Özkan Bey'in evine konuk oluyor.

Haftanın 5. si : -

Haftanın 4. sü : -

Haftanın 3. sü : -

Haftanın 2. si : -

- Haftanın 1. si : -

Haftanın kazananı birazdan açıklanacak.

Haftanın 1. si kim oldu : -

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.

Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.