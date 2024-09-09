9 Eylül TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 9 Eylül yayın akışı Bugün hangi diziler var? 9 Eylül Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 9 Eylül Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Eylül Cumartesi Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

9 EYLÜL PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 Yayın Akışı

06.08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Lingo Türkiye

14.30 Seksenler

15.55 Gönül Dağı

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Yabancı Sinema "Tom Ve Jerry"

22.00 Yabancı Sinema "Ejder Kılıcı"

00.10 Kara Ağaç Destanı

02.40 Seksenler

03.45 Gönül Dağı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Seçkin Tetikçiler

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Bizi Birleştiren Hayat

11:45 Bizi Birleştiren Hayat

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 ATV Gün Ortası

14: 00 Sen Anlat Karadeniz

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 ATV Ana Haber

20: 00 Malefiz 2: Kötülüğün Gücü / Yabancı Sinema

22: 30 Bir Gece Masalı 1.Bölüm

01: 30 Safir