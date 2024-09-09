9 Eylül TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
9 Eylül Pazartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 9 Eylül TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var birçok kişi tarafından gündeme geldi. Peki, 9 Eylül yayın akışında neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 9 Eylül yayın akışı Bugün hangi diziler var? 9 Eylül Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 9 Eylül Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Eylül Cumartesi Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
9 EYLÜL PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1 Yayın Akışı
06.08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Lingo Türkiye
14.30 Seksenler
15.55 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Yabancı Sinema "Tom Ve Jerry"
22.00 Yabancı Sinema "Ejder Kılıcı"
00.10 Kara Ağaç Destanı
02.40 Seksenler
03.45 Gönül Dağı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Seçkin Tetikçiler
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Bizi Birleştiren Hayat
11:45 Bizi Birleştiren Hayat
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 ATV Gün Ortası
14: 00 Sen Anlat Karadeniz
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 ATV Ana Haber
20: 00 Malefiz 2: Kötülüğün Gücü / Yabancı Sinema
22: 30 Bir Gece Masalı 1.Bölüm
01: 30 Safir