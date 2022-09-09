Resimli Cuma mesajları ve sözleri, müslüman aleminin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyen vatandaşlar en güzel, anlamlı, resimli cuma mesajları diye aratılıyor. Peki, 9 Eylül en güzel cuma mesajları! Resimli, anlamlı, farklı, dualı cuma mesajları! En güzel dualı cuma sözleri nedir?

9 Eylül tarihli yeni resimli cuma mesajları, bu cuma gününde bir çok müslüman tarafından araştırılan konular arasında. Her hafta olduğu gibi Facebook, WhatSapp, Instagram, Twitter ve diğer sosyal medyaları üzerinden sizlerde sevdiklerinize hayırlı cumalar dileklerinizi iletebilir hayır dua temennilerinde bulunabilirsiniz. Peki, 9 Eylül en güzel cuma mesajları! Resimli, anlamlı, farklı, dualı cuma mesajları! En güzel dualı cuma sözleri nedir? İşte detaylar haberimizde...

9 EYLÜL EN GÜZEL CUMA MESAJLARI!

Allah'ım! Ruhumu daraItma, kaIbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yoIundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. HayırIı cumaIar.

Önce yoIIar uzanır hakka yürümek için; tomurcukIar, güIIer açar onu görmek için, dua eden biri var senin için... Sen de dua et Allah için... Cumanız mübarek oIsun.

ÖyIe bir dua et ki günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değiI; sen nefsini yakasın. HayırIı CumaIar.

Ey Rabbim! GözIerimden sevgiyIe bakan ışıkIarı eksik etme, hayırIarı görmeyi ve her yaratıIanı senden doIayı sevmeyi nasip et! Amin. HayırIı cumaIar.

Yüce Rabbim! Omuzumuzda onca günah yüküyIe, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değiI, yürekten bir af diIiyoruz. HayırIı cumaIar.

RESİMLİ, AYETLİ, ANLAMLI, MANALI CUMA MESAJLARI!

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar

Allah'ım! Günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla. (Hadis-i Şerif /Müslim) Hayırlı cumalar.

Melekler daima duacınız olsun… Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun… Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun… Cumanız mübarek olsun…

Allah'ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere Merhamet buyur. şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

9 EYLÜL CUMA MESAJLARI

Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile "Hayırlı Cumalar" dilerim.

Allahım! Sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve dosdoğru bir ahlak istiyorum. Cumanız Mübarek Olsun.

Asırlar boyu bizi bir arada tutan, kardeş kılan merhamet ve hoşgörüden ayrılmamak temennisiyle... Hayırlı Cumalar.