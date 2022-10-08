9 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS Ön lisans sınavına katılacak olan adaylar 9 Ekim KPSS saat kaçta yapılacak? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Birçok kişi sınav tarihinin yaklaşması ile birlikte 9 Ekim KPSS saat kaçta yapılacak? Ve KPSS Ön lisans sınavı saat kaçta? Sorularını sık sık internet üzerinde sorgulatıyor. Peki, 9 Ekim KPSS saat kaçta yapılacak? KPSS Ön lisans sınavı saat kaçta?

9 Ekim KPSS saat kaçta yapılacak? Sorusu gün içerisinde en sık araştırılan konulardan bir tanesi haline geldi. 9 Ekim 2022 Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınav 2022 KPSS Ön lisans sınavıdır ve sınavın süresi 130 dakika olacaktır. Peki, 9 Ekim KPSS saat kaçta yapılacak? KPSS Ön lisans sınavı saat kaçta?

9 EKİM KPSS SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanana bilgilere göre daha öncesinde sınavın 9 Ekim tarihinde gerçekleşeceği sınav takvimi ile bildirilmişti. KPSS Ön lisans sınavı 10.15'te başlayacak. Ayrıca ÖSYM Başkanlığı tarafından resmi sosyal medya hesaplarından dikkat edilmesi gereken hususları, sınava katılacak olan adaylara bir kez daha hatırlattı.

KPSS ÖN LİSANS KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

9 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan KPSS Ön lisans sınavı 10.15'te başlayacak ve sınav 12.15'te sona erecek.