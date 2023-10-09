9 EKİM KABİNE TOPLANTISI KARARLARI SON DAKİKA! Kabine toplantısı bitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı kararları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süren Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar yapıyor.Peki,9 Ekim Kabine toplantısı kararları son dakika neler? Kabine toplantısı bitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı kararları nelerdir? İşte detaylar…

9 EKİM KABİNE TOPLANTISI KARARLARI SON DAKİKA

"Son kabine toplantımızdan bugüne kadar ülkemize ve milletimize hizmetle dolu günler geçirdik. MGK'nın eylül ayı toplantısında sahadaki sonuçları, daha sonra ortaya çıkan önemli kararlar aldık. Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda stratejimizi sürekli geliştirerek hayata geçiriyoruz.

"TEKNOFEST'TE EVLATLARIMIZIN DİNAMİZMİ BİZE GÜÇ VE ENERJİ VERİYOR"

Bu yıl İstanbul ve Ankara'nın ardından 29 Eylül'de İzmir'de de düzenlenen TEKNOFEST'in heyecanını gençlerimizle yaşadık. TEKNOFEST'te evlatlarımızın dinamizmi bize güç ve enerji veriyor. Ülkemizde düzenlenecek olan Uluslararası Uzay Kongresi'nin 77.sine inşallah Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Gazi Meclisimizde milli iradenin temsilcisi sıfatıyla ülkesine ve milletine hizmet etmek için görev yapan tüm milletvekillerine yeni yasama yılında bir kez daha başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah adaletin yüzyılı hayalimize adım adım yaklaşıyoruz. İnsanımızın adalet özlemini giderme yanında terör örgütleri başta olmak üzere ülkemize ve milletimize yönelik tehditler karşısında sağlam duruş sergileyen yargımızın yanında olmayan devam edeceğiz.

"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

İstanbul'da hoşgörü ve dayanışma ikliminin Kudüs başta olmak üzere dünyanın her yerine örnek olmasını temenni ediyoruz. Bu süreçte Ankara ve İstanbul'da yaptığımız çok sayıda görüşme ve toplantıyla ülkemizi büyütme, milletimizin refahını yükseltme mücadelemizi kesintisiz sürdürdük. Dünyada ve bölgemizde tüm yaşanan gelişme, elbette yakın takibimiz altındadır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?

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