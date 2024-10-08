9 Ekim İstanbul Hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

İstanbul'da 9 Ekim'de hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yaşayanlar ve şehre seyahat etmeyi planlayanlar için önümüzdeki 5 güne ait hava durumu tahminleri bu yazıda. Güncel hava durumu bilgileri ve İstanbul'da beklenen meteorolojik gelişmeleri öğrenmek için detaylar haberimizde!

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Havanın genel olarak az bulutlu ve açık olması, ilerleyen saatlerde ise kuzey kesimlerinde parçalı bulutlanma görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis oluşması bekleniyor, bu nedenle bu saatlerde görüş mesafesinde azalma yaşanabilir.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde;