9 Ekim İstanbul Hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? 9 Ekim İstanbul hava durumu ve önümüzdeki 5 gün için hava durumu tahminleri bu haberde. İstanbul'da yaşayanlar ve İstanbul'a seyahat etmeyi planlayanlar için güncel hava durumu bilgileri haberimizde yer alıyor.
İstanbul'da 9 Ekim'de hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yaşayanlar ve şehre seyahat etmeyi planlayanlar için önümüzdeki 5 güne ait hava durumu tahminleri bu yazıda. Güncel hava durumu bilgileri ve İstanbul'da beklenen meteorolojik gelişmeleri öğrenmek için detaylar haberimizde!
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Havanın genel olarak az bulutlu ve açık olması, ilerleyen saatlerde ise kuzey kesimlerinde parçalı bulutlanma görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis oluşması bekleniyor, bu nedenle bu saatlerde görüş mesafesinde azalma yaşanabilir.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde;