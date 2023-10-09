9 Ekim'deki Gelinim Mutfakta yarışmasının birincisi merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta puan durumu ve birinciyi kimin kazandığına dair detaylar araştırılmaktadır. Peki, 9 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte detaylar...

9 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu sorusu araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün ekranlara geliyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün kim birinci oldu merak konusu oldu. Peki, 9 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NE?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler ise puanlıyor. Gelinlerin yaptığı yemekler gün kimin yaptığı belli olmayacak şekilde kayınvalidelere sunuluyor. Bu sayede hangi yemek, hangi gelinin? kimse bilmiyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın son günü ise hafta içinde kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin bileziklerin sahibi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde yarışmacılar Ispanaklı fırın makarna yemeği hazırladılar. Gelinim Mutfakta birinci olan isim henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.